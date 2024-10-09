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奇美醫院數位轉型再創高峰　獲第四屆《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎

▲奇美醫院榮獲2024年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎-醫療創新轉型獎醫學中心組首獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院榮獲2024年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎-醫療創新轉型獎醫學中心組首獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院榮獲2024年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎-醫療創新轉型獎醫學中心組首獎，同時在人資管理組也獲得評審團肯定，展現「以人為本」的數位轉型理念。

奇美醫院持續深化AI應用於臨床與管理，開發AI疾病風險預測及生成式AI結合醫療資訊系統，創建「A+巡房大聯盟」，提供臨床輔助決策，減少病人安全不良事件，並運用資訊科技優化護理人力資源配置，近五年（2019至2023年）護理師工作滿意度達90％以上，離職率僅5.6％，遠低於全國（2023年）平均11.7％。這些數位化舉措展現了奇美醫院在醫療科技創新與護理管理上的卓越表現，持續領先醫療產業的數位轉型發展。

奇美醫院院長林宏榮說明，奇美醫院於2024年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎中榮獲醫療創新轉型獎醫學中心組首獎及人資管理轉型楷模獎，展現其在數位轉型上的卓越成果與「以人為本」的核心理念。延續創辦人許文龍的精神，董事長許春華強調「照護好員工，就能照護好病人」，奇美醫院的數位轉型正是以「以病人為中心、以同仁為優先」為宗旨，透過資訊系統建置，讓科技成為醫療人員的有力工具，提升醫療效率與品質，並提供病人更溫暖、安心的照護。

奇美醫院早在2002年便開始推動醫療數位化，從最初的電腦化、資訊化到現今的人工智慧(AI)及物聯網(IoT)應用，實現了從「BI到AI」的進步。奇美醫院開發AI疾病風險預測系統，結合AIOT醫療設備介接技術，為不同場域提供精確的臨床預測模型，並與區域內醫院分享應用，促進城鄉醫療平權。目前已成功創建30個AI疾病預測模型，輔助臨床決策，提高醫療品質。

奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德說明，奇美醫院致力於透過數位化工具提升醫療效率，特別是針對醫護人員的工作負荷與職業倦怠問題。全球首創生成式AI應用，為醫師、護理師、衛教師、藥師、營養師等不同職類提供專屬的數位助理「A+巡房大聯盟」，輔助其日常工作，簡化大量文書、資訊整理、交班等程序，讓工作效率倍增！例如，A+腎騎士的查房時間縮短40%，而A+營養師則每天每位皆能省下225分鐘。此外，智慧藥櫃與智慧磅秤等硬體的引入，更進一步減少護理人員的往返作業、量測動作時間，降低工作錯誤風險，讓醫護能更專注於病人的照護。

廖家德主任表示，除了AI疾病風險預測，奇美醫院在多方面推動醫療科技創新，成為業界典範。透過整合大數據、預測型人工智慧、生成式人工智慧與臨床需求，奇美醫院持續推動醫療資訊系統優化，實現醫療與科技的完美結合，持續創造醫院、病人與醫護人員的三贏。

▲奇美醫院榮獲2024年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎-醫療創新轉型獎醫學中心組首獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院不僅在醫療創新轉型領域有突出表現，亦在「人資管理轉型獎」中榮獲楷模獎，彰顯其在人才發展與管理上的卓越能力，實現人力資源的最優化配置，確保護理人員能發揮最大的效能。近五年來，護理師的工作滿意度高達90%以上，離職率僅5.6%，遠低於全國醫學中心平均值11.7％，這些數據充分顯示了奇美醫院在護理人員管理上的成效與領先地位。

奇美醫院院長林宏榮表示，《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎是國內最具規模的數位轉型評選盛會，奇美醫院此次獲獎，無疑是對其數位轉型策略與創新成就的高度肯定。該獎項由產官學研及醫療領域專家組成評審團，經過書面初審與現場複審，最終決選出得獎者，彰顯出奇美醫院在數位醫療領域的不凡實力與領導地位。

奇美醫院的數位轉型不僅僅是技術上的突破，更注重如何以「人」為中心，讓科技成為醫療服務的重要助力。展望未來，奇美醫院將持續秉持「以人為本」的理念，深化AI在臨床與管理中的應用，創造更智慧高效的醫療環境，為病人與醫護人員帶來更美好的未來。本次榮獲鼎革獎不僅是對奇美醫院的肯定，更是對每一位努力不懈的奇美人的最佳鼓勵，我們會繼續努力，讓這份殊榮持續發光發亮。

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