上海警方全面部署萬聖節安保　禁止角色扮演

▲一年一度的萬聖節即將來臨。（示意圖／取自Pixabay）

文／中央社

萬聖節將臨，上海警方開始全面部署安保措施，要求當天禁止出現「角色扮演者」。美媒分析，這顯示上海官方擔心，年輕人聚集可能引發類似2022年烏魯木齊中路抗議事件。

美國自由亞洲電台今天報導，上海警方在萬聖節前夕全面部署安保措施，特別是在黃浦區，嚴格管控與萬聖節相關的裝扮及元素。

據黃浦區街道辦的內部通知，警方要求在萬聖節當天禁止「角色扮演者」出現，一旦發現將立即進行勸阻和處理。

報導說，許多中國年輕網友正計劃到上海過萬聖節，連日來在抖音帳號呼籲「今年預計最佳遊玩日期是10月26至27日，時間預計從17點開始至23點…記得要盡早去，因為按照去年的經驗，天黑後人山人海」。

不少網友在評論區響應，有人則提醒「禁止一切COSPLAY/NPC（非玩家角色）裝扮，任何萬聖節元素妝容不可以，先口頭勸退，如果不配合會採取強制措施」等。

報導說，去年的萬聖節上海一名女子「因其恐怖裝束引發群眾注意」，最終被警方帶走調查。雖然最後未對她採取進一步法律措施，但顯示當局對眾多年輕人聚集可能引發類似烏魯木齊中路事件的不安與擔憂。

此外，報導分析，中國當前正加強社會管理及管控網路輿論，許多與西方文化相關的節日或活動也受到更加嚴格的監督和限制，萬聖節的管控正體現這一趨勢。

通知中強調，警方今年將採取「誰發現，誰帶離，誰卸妝」的原則，確保街區內不出現任何違反規定的裝扮。一旦發現不合規的裝扮或相關活動，將採取勸退及強制措施，任何抵抗都可能導致進一步的法律處理。

此外，線上和實體的萬聖節宣傳活動也受到嚴格限制，明確禁止使用「萬聖節」字樣及相關元素。

2022年11月24日晚間，新疆烏魯木齊市天山區吉祥苑小區發生火災，造成10死、9傷的重大災難。當時烏魯木齊如同中國許多城市都處於COVID-19防疫封控中，有中國網友指悲劇發生是因為該住宅樓當時處於部分封控之中。

在烏魯木齊當地以及隨後在南京、上海和北京的街頭和一些大學校園出現了民眾聚集悼念火災遇難者的自發活動。除了抗議政府的過度封控措施，群眾也手舉白紙表達對當局禁言的抗爭。在上海烏魯木齊中路，憤怒的人群喊出了「習近平下台」、「共產黨下台」的口號。