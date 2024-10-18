7-11首推「黃金販賣機」！小資免千元無痛入手　金條、金幣都有

▲7-ELEVEN首創導入「黃金智能販賣機」，不到千元就能無痛入手黃金商品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

超商推出「黃金販賣機」！7-ELEVEN宣布首創在門市設置「黃金智能販賣機」，提供超過20種商品，金條、小金豆、金幣及金片等多元選擇，價格由700多元至1萬多元不等，金價將每小時更新，讓MZ世代小資族也能用免千元價格，無痛入手黃金。

▲7-ELEVEN與TRUNEY貴金屬交易中心合作，即日起於台北松高門市設置首台「黃金智能販賣機」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 看好黃金保值優勢，2021年起首度在「i預購」平台開賣預購金條等黃金商品，開創多元黃金銷售管道。如今與TRUNEY貴金屬交易中心合作，即日起於7-11 台北松高門市設置首台「黃金智能販賣機」，販售超過20種黃金商品，更搶先上市「1錢蛇年發財小金豆」。

「黃金智能販賣機」提供金條、小金豆、金幣、金片等多樣化選擇，黃金重量0.08克至1錢間，價格從700多元至1萬多元不等，金價將於每小時更新，即時反映最新金價。而支付方式，限採用LINE Pay支付，開放販售時間為每日6點30分至晚間10點。

▲MZ世代小資族不到千元就能無痛入手黃金商品。（圖／業者提供）

業者表示，由於近期黃金價格居高不下，「迷你黃金」的親民價，到7-11門市就近隨買隨取，最低免千元入手，提供MZ世代小資族購買純金商品的新選擇。

而「i預購」平台開賣黃金商品3年來，累積賣出的黃金重量總和超過200公斤，目前約佔整體i預購業績近1成，成為i預購商品類別中的億元級小金雞。其中，以售價約1萬多元出頭的「1錢純金小金豆」最受消費者青睞。

「黃金智能販賣機」

地點：7-ELEVEN松高門市

地址：台北市信義區基隆路一段141號

販售：超過20種黃金商品，黃金重量0.08克至1錢間。

支付方式：限用LINE Pay支付

開放販售時間：每日6:30-22:00