　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國最高！高雄萬聖節30m高巨型南瓜燈登場　點亮凹子底公園

▲▼2024高雄萬聖節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2024高雄萬聖節在鼓山凹子底公園舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024年高雄萬聖節即將於25日登場，活動現場凹子底公園昨（17）晚已在博愛路口架設「巨石南瓜燈」，吸引不少民眾拍攝，也好奇今年的活動還有哪些驚喜？對此，市長陳其邁表示，活動擴大舉辦，容他先賣點關子。

▲高雄市長陳其邁表示，萬聖節活動會擴大舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁表示，萬聖節活動會擴大舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁今日受訪時表示，萬聖節在小學、幼兒園經常會做很多面具、裝扮等創意發想，今年市府擴大舉辦，希望結合這些創意，分享彼此的巧思跟怪點子，能夠有一個愉快的萬聖節，容他先賣點關子。

教育局表示，2024高雄萬聖節有六大特點，除了已經架設，白天像灰白石頭、晚上變身為橘色南瓜的燈光裝置外，即將展出的超大南瓜怪更是高達30公尺、目前全國最高的萬聖南瓜裝置，白天晚上打卡效果都超級吸睛。

▲▼2024高雄萬聖節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼30公尺高的南瓜燈已點亮，屆時博愛路會有百米南瓜燈海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼2024高雄萬聖節。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局進一步指出，今年萬聖節規模擴大，除了巨型南瓜外，還有「南瓜雷射燈光秀」、「南瓜舞台」、「街頭塗鴉」、「萬聖節南瓜市」及百米壯觀「南瓜燈海」等六大亮點，滿滿的大南瓜，盛大點亮2024年高雄萬聖節。

教育局補充，活動也規劃「扮裝換小禮物」，鼓勵大小朋友盡情搞怪；共同主辦的小公視，旗下角色也將全面出動，與民眾同歡。希望能營造親子歡樂又兼具教育意義的精彩活動，在扮裝之餘，也更加認識萬聖節的由來，促進多元文化在高雄深耕。

教育局強調，活動會場鄰近凹子底捷運站、輕軌愛河之心站，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往，一起節能減碳愛高雄。

ET快訊
陳明珠金鐘「胸前深V挖到肚臍」　罕見大尺度
少年撞死3人「全身多重性創傷」　女客主動脈斷裂慘死
快訊／15歲少年「雙手上銬」　走上囚車
快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動
快訊／爸爸鞠躬道歉　「我對不起大家，我不會教小孩」
外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人
遭15歲少年撞死...騎士是華航主管　才剛做完健檢卻喪命
快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意
臭豆腐闆娘、員工也燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國最高！高雄萬聖節30m高巨型南瓜燈登場　點亮凹子底公園

提早10年落實淨零　農業部氣候行動博覽會台中登場

高雄國瑜樹慘況曝！「市境之南」打卡熱點淪廢土堆置場　議員怒了

交通部擬訂定外送費標準　foodpanda：今年目標不漲運費

最Chill的路跑來了！「慵懶跑者聚樂部」明年1／19登場

上周交通事故死亡34人「創7月來每周新高」　喪命最多3縣市出爐　

行人友善有新解？文大教授李家儂團隊獲國際學術論文冠軍！

嫌妻煮的太清淡下場曝！他狂吃「這一味」　眼球脫窗才知腦中風

少年撞死人遭批「無照罰太輕」　交通部：已加重，最高可罰2.4萬

全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

全國最高！高雄萬聖節30m高巨型南瓜燈登場　點亮凹子底公園

提早10年落實淨零　農業部氣候行動博覽會台中登場

高雄國瑜樹慘況曝！「市境之南」打卡熱點淪廢土堆置場　議員怒了

交通部擬訂定外送費標準　foodpanda：今年目標不漲運費

最Chill的路跑來了！「慵懶跑者聚樂部」明年1／19登場

上周交通事故死亡34人「創7月來每周新高」　喪命最多3縣市出爐　

行人友善有新解？文大教授李家儂團隊獲國際學術論文冠軍！

嫌妻煮的太清淡下場曝！他狂吃「這一味」　眼球脫窗才知腦中風

少年撞死人遭批「無照罰太輕」　交通部：已加重，最高可罰2.4萬

全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

「互助聯誼會」非法吸金17億　鳥松住二土地2.5億法拍

人工電子耳給付落後！醫籲擴大納單側重度聽損　健保署將評估

瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

金鐘獎／主持人黃豪平「透視西裝」帥氣踏紅毯！木木小露纖細肩線

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」

15歲少年「害3家庭破碎」　這1幕惹怒大票人：出來解釋

鍾明軒害學校警衛被調職　校長曝原因

周末變天3地猛灌大雨　下周三恐有熱帶低壓「朝台灣接近」

少年撞3死明天招魂　家屬悲慟「絕對不會重判」

15歲少年撞3死！Threads帳號「唯一貼文」被灌爆

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心豬隊友

出國機票變便宜了！　「5國家」降幅最大

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

「超頂1款泡麵」日本人買爆缺貨　網驚：監獄也大賣

車禍前1天！15歲少年發文「收勁戰」要分期

鍾明軒校園拍片警衛丟工作　真相：操場完工未驗收

更多熱門

相關新聞

高雄國瑜樹慘況曝！「市境之南」打卡熱點淪廢土場

高雄國瑜樹慘況曝！「市境之南」打卡熱點淪廢土場

今年七月凱米颱風肆虐南台灣，就連高雄市前市長韓國瑜期間爆紅的「市境之南樹」也不敵風雨倒下，但事實上，「市境之南樹」2020年5月就曾經倒過，而高雄議員邱于軒在議會質詢，樹旁邊堆滿土，已經變成「廢土」囤積區。

即／男嬰棄屍相驗結果曝　狠母5萬交保

即／男嬰棄屍相驗結果曝　狠母5萬交保

鳳山新生男嬰棄亡！生母不知懷孕　爸是誰也不知

鳳山新生男嬰棄亡！生母不知懷孕　爸是誰也不知

即／高雄市區1127戶突停電　台電搶修曝原因

即／高雄市區1127戶突停電　台電搶修曝原因

高雄「水溝長出樹」！一量高達210公分

高雄「水溝長出樹」！一量高達210公分

關鍵字：

高雄教育局萬聖節南瓜燈

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面