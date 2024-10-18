全國最高！高雄萬聖節30m高巨型南瓜燈登場　點亮凹子底公園

▲2024高雄萬聖節在鼓山凹子底公園舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024年高雄萬聖節即將於25日登場，活動現場凹子底公園昨（17）晚已在博愛路口架設「巨石南瓜燈」，吸引不少民眾拍攝，也好奇今年的活動還有哪些驚喜？對此，市長陳其邁表示，活動擴大舉辦，容他先賣點關子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁表示，萬聖節活動會擴大舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁今日受訪時表示，萬聖節在小學、幼兒園經常會做很多面具、裝扮等創意發想，今年市府擴大舉辦，希望結合這些創意，分享彼此的巧思跟怪點子，能夠有一個愉快的萬聖節，容他先賣點關子。

教育局表示，2024高雄萬聖節有六大特點，除了已經架設，白天像灰白石頭、晚上變身為橘色南瓜的燈光裝置外，即將展出的超大南瓜怪更是高達30公尺、目前全國最高的萬聖南瓜裝置，白天晚上打卡效果都超級吸睛。

▲▼30公尺高的南瓜燈已點亮，屆時博愛路會有百米南瓜燈海。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局進一步指出，今年萬聖節規模擴大，除了巨型南瓜外，還有「南瓜雷射燈光秀」、「南瓜舞台」、「街頭塗鴉」、「萬聖節南瓜市」及百米壯觀「南瓜燈海」等六大亮點，滿滿的大南瓜，盛大點亮2024年高雄萬聖節。

教育局補充，活動也規劃「扮裝換小禮物」，鼓勵大小朋友盡情搞怪；共同主辦的小公視，旗下角色也將全面出動，與民眾同歡。希望能營造親子歡樂又兼具教育意義的精彩活動，在扮裝之餘，也更加認識萬聖節的由來，促進多元文化在高雄深耕。

教育局強調，活動會場鄰近凹子底捷運站、輕軌愛河之心站，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往，一起節能減碳愛高雄。