茶行老闆門口被撞死！肇事醉女有酒駕前科　全身酒味拒下車

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉台13甲線昨夜發生的酒駕死亡事故中，肇事蔡姓女子疑似酒精作祟，事故現場一度拒絕下車，警方帶回警局時數度拒絕酒測，還造成她自己四肢擦傷，折騰一晚後今天上午才能製作調查筆錄。死者妻子不捨說，想不到睡覺前只是走到門口抽一根菸，竟不幸被酒駕車子撞死。

警方調查，一名蔡姓女子（30歲）昨晚9時35分許酒後開著白色休旅車，沿著造橋鄉台13甲線（朝陽路）由南往北方向行駛，通過通往頭份市文英街的大轉彎處，繼續行駛100多公尺後，疑似酒精作祟、加上車速不慢，失控擦撞路旁2間透天厝，當時在茶行門口前抽菸的許姓老闆（71歲）閃避不及，慘遭高速衝撞後，四肢骨折、腦漿外溢當場失去生命跡象，送醫宣告不治。

▲苗栗茶行老闆在店門口遭酒駕撞死，家屬不捨抽根香菸就送命。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

死者妻子說，當時鐵門關一半，她人在2樓準備睡覺，丈夫可能想在睡前再抽根香菸，她聽到屋外猛烈撞擊聲響下樓，但在屋子內外和廁所都遍尋不著丈夫蹤影，心裡有不好預感，等到眾人圍觀事故車輛，才有人認出倒臥肇事車旁已無氣息的男子竟是丈夫，她當場差點癱軟。

造橋朝陽村長蕭德慶說，他住在事故現場北側的社區不遠處，聽到事故撞擊聲音趕緊衝出來察看，警員到場時，肇事女駕駛還一度不肯下車，靠近聞時一身酒氣。他表示，許姓死者早在40多年前，移居朝陽村開茶行，擁有一群老顧客，女兒目前住高雄，發生這種意外，讓鄰居、客人都很不捨。

死者女兒自高雄漏夜返家製作筆錄，她指出肇事蔡女的家屬告訴她，蔡女過去已有酒駕肇事前科，多次在外闖禍、很少跟家人連絡，昨晚開的休旅車也是借來的權利車。

據指出，蔡女被警方帶回警局後，拒絕實施酒測，甚至跟警員發生肢體拉扯，導致她自己四肢擦傷，警員還召來消防局救護人員到場包紮，直到深夜12時許才完成酒測作業。由於她拒絕夜間訊問，警方上午才會進行偵訊。