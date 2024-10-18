15歲少年背包翻出電子煙彈！胸腔名醫嘆：尼古丁毒害腦子

▲現場目擊攤商指出，曾姓少年闖禍後還嘻皮笑臉。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市內湖區17日晚間發生悲劇，一名15歲曾姓少年偷開祖父的車，卻因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控高速撞進路旁臭豆腐攤，導致3人喪命。調查時，警方在少年的背包中發現電子煙彈。對此，胸腔科醫師蘇一峰就表示，發育中的青少年若過早接觸尼古丁，腦部發育會受影響，直呼「電子煙真的不是好東西。」

蘇一峰在臉書上表示，發育中的青少年若過早接觸尼古丁，會影響腦部的發育，「尼古丁毒害青少年的腦子，造成衝動的人格，認知思考能力也會因為尼古丁而下降…」最後還hashtag「#青少年提早使用尼古丁」、「#電子煙真的不是好東西」。

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回顧此案，曾姓少年供稱要去找同學，趁外祖父出國旅遊期間前往其住處偷走鑰匙，開走休旅車，卻因操作不熟悉分不清煞車、油門，左轉進安康路後失控蛇行，擦撞兩側汽機車後，先撞上盧姓男騎士（61歲）後，再撞進臭豆腐小吃攤，造成顧客高姓女子（51歲）、陳姓男子（60歲）當場被輾壓車底，3人經送醫搶救後宣告不治；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。