周末變天3地猛灌大雨　下周三恐有熱帶低壓「朝台灣接近」

▲周六鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部大雨發生的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

時序入秋，天氣變化多，中央氣象署指出，周六鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部將有短暫陣雨，且高溫下降3至5度，特別在基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部大雨發生的機會，下周三另一波東北季風增強，北部及東半部降雨機率提高。

氣象署預報員張竣堯說，未來一周有兩波東北季風影響台灣天氣，明天天氣和今天類似，水氣少、環境偏東風，僅東半側偶有零星飄雨，各地大致是晴到多雲的穩定天氣，午後南部及各地山區有零星短暫雷陣雨。

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他表示，周六到周日清晨鋒面通過及第一波東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，特別在基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機會，且降雨時間比較持續，中南部不太受影響，維持多雲到晴。

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，周日白天到下周一仍受東北季風影響、下周二東北季風減弱，這段期間水氣比較少，大台北及花蓮、台東有局部零星的降雨，午後南部及中部山區則有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，下周三另一波東北季風增強，北部及東半部降雨機率增，中南部及其他地區則是多雲到晴，午後南部及中部山區有零星短暫陣雨，屆時沿海風浪也會增強。

溫度方面，張竣堯指出，未來一周東北季風影響比較明顯是高溫的下降，低溫則變化不大，明天各地溫度30至33度，周六至周日因鋒面通過及東北季風影響，北部、東北部高溫下降3至5度，落在26至28度，花東則是29、30度，中南部30度以上。

他表示，東北季風影響持續到下周一，溫度沒太大變化，下周二東北季風減弱，溫度稍回升1至2度，但下周三東北季風增強，溫度又下降，高溫略降2至3度，北部高溫25至27度，比較偏涼，中南部高溫仍維持30度以上。

張竣堯提到，目前菲律賓東方海面屬於低壓帶環境，有些熱帶雲簇，預計下周三、周四逐漸接近台灣的趨勢，接近過程是否增強為熱帶性低氣壓或颱風，以及移動路徑仍有不確定性，氣象署將持續觀察。