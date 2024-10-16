刑事局2線3星副隊長遭收押！專責打詐竟涉侵吞贓款　已報請停職

▲刑事局兩線三星蔡姓偵查正涉貪遭羈押禁見，圖為刑事局外觀。（資料畫面）



記者張君豪／台北報導

刑事警察局偵七大隊偵三隊兩線三星蔡姓偵查正，日前偵辦詐欺案件，遭廉檢人員認定有侵吞案件贓款等疑似涉貪情事，15日下午新北地檢署檢察官率廉政署及刑事局政風人員，依法搜索蔡員住所、辦公桌後，傍晚將蔡員帶返新北地檢署複訊，檢察官16日凌晨偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准。刑事局依《警察人員人事條例》29條規定，報請內政部警政署予以蔡員停職處分。

由於刑事局偵七大隊業務就是金融經濟類犯罪，偵七大隊大隊長更身兼行政院打詐指揮中心執行秘書，蔡員停職前擔任偵七大隊代理副隊長，遭控涉嫌侵吞承辦詐欺案件贓款數十萬元，蔡員到案後否認供述侵吞贓款動機，遭檢察官、法官認定犯後態度不佳，裁定羈押禁見。

刑事局除主動配合地檢署積極查辦外，同時秉持不庇縱、不掩飾、不護短，毋枉毋縱之立場，並重申對於違法零容忍，員警如確涉有不法，均依法嚴懲絕不寬貸，並從重議處相關人員考監責任。

新北地檢署指出，本署指揮廉政署、警政署政風室、內政部警政署刑事警察局偵辦。檢察官訊問後，以蔡姓被告蔡員貪污治罪條例第6條第1項第3款之侵占職務上持有非公用私有財物等罪，犯罪嫌疑嫌重大，有逃亡、串證、滅證之虞，向法官聲請羈押禁見獲准。

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