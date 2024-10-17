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「18年漲14次！」越南電價調漲4.8%　鞋業協會：成本上升

▲胡志明2郡街景 。（圖／記者陳致平攝）

▲胡志明越南缺電問題嚴重，市區也經常出現缺電、輪流停電的狀況 。（示意圖／記者陳致平攝）

文／中央社

為了彌補虧損，越南電價自10月11日調漲4.8%。由於越南電力集團每3個月就會檢視經營狀況並調整電價，在持續虧損的情況下，民眾憂心電價短期內可能還會再漲。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南電力集團（EVN）10日報告2023年虧損近22兆越南盾（新台幣約286億元）後，越南電價11日起馬上調漲4.8%，平均零售電價未含8%增值稅（VAT）每度來到2103.11越南盾（新台幣約2.71元）。

回顧2007年至2024年的18年間，越南零售電價已上漲14次。最近3次的調漲時間依序為去年5月、11月及今年10月，並分別漲3%、4.5%、4.8%，讓各行各業大喊吃不消。

越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，租房族陳明燈（Tran Minh Dang）抱怨，屋內冰箱與冷氣都是舊型，非常耗電，房東也不換。

此外，樓下住戶整天唱KTV，他怕吵不敢開窗戶，電燈與冷氣幾乎都要開一整天，很難省電費。 開了兩家河粉店的黃玉小（Hoang Ngoc Em）表示，電價上漲可能會讓店內每月支出多了60萬至70萬。她說，兩家店每月開銷約為7000萬，其中電費約1100萬，「想漲價又怕客人跑掉」。

▲▼全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲鞋業協會常務副會長擔憂，電價上漲將導致生產成本上升。（圖／路透社）

在工業生產領域，胡志明市鞋業協會常務副會長阮文慶（Nguyen Van Khanh）擔憂，電價上漲將導致生產成本上升，企業經營負擔更為沉重。尤其一些訂單已經談妥並執行，無法調整價格。

民智報指出，越南電力集團累計虧損已達創紀錄的42.5兆越南盾。由於這家電力巨頭持續報告虧損，且每3個月會檢視是否需要調整電價，令許多越南民眾擔憂，深怕電價不久後又要再漲。

越南電力集團副總經理阮春南（Nguyen Xuan Nam）說，電價上調4.8%已遠低於應有調幅，年底才會知道這次漲價是否已有助改善經營狀況。但多名專家認為，即使調漲電價還是很難彌補越南電力集團的虧損。

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