DHL物流中心「包裹連環燒」險釀墜機！　疑俄國間諜涉案

▲DHL物流中心連續發生火警。（示意圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國伯明罕DHL物流中心7月22日發生火警，所幸無人受傷。不過，德國7月下旬也發生類似事件，並且差一點釀成空難。如今，反恐警方正在聯手調查，這些事件是否為俄國間諜安裝的可燃裝置導致。

《衛報》16日獨家報導，一個空運送達伯明罕的包裹起火燃燒，引發了更大的火勢。目前尚不清楚，它是透過貨機或客機送達，也不清楚原本預計寄往哪裡，但如果當初在空中起火，恐怕造成嚴重後果。

英國當局懷疑，這只是俄國間諜今年在歐洲各地執行的行動之一。軍情五處（MI5）首長麥卡勒姆（Ken McCallum）上周警告，俄羅斯軍事情報局（GRU）似乎正在執行「一項持續任務，在英國與歐洲街道上製造混亂：我們已經看到縱火與破壞等行為。」他指控俄國參與「日益魯莽的危險行為」，但這些陰謀恐怕適得其反，因為反而「推動了歐洲與其他地區夥伴的合作行動。」

事實上，德國7月下旬也發生類似事件。在萊比錫（Leipzig）的DHL物流中心，一個來自立陶宛的包裹正要送上貨機前，竟然起火燃燒。這班貨機已經延誤，萬一當初準時起飛，恐怕會在高空中起火。

德國國內情報首長哈登旺（Thomas Haldenwang）14日向國會表示，如果萊比錫包裹在飛行期間燃燒，「可能導致墜機」。儘管他沒有點名俄國，但指控克宮間諜機構正在從事「侵略性行為」，「把人們的生命置於危險之中」。

調查人員正在調查2起案件之間的關聯，DHL也表示，已經按照歐洲當局的建議，加強「安全協議與程序」。

《衛報》指出，俄羅斯的動機，似乎是讓烏克蘭的西方盟友付出代價，儘管這些陰謀有時精準執行，有時缺乏協調性且顯得業餘。不過，克宮通常否認參與破壞活動，過去也曾反駁參與陰謀的指控。