陸委會：對岸透過「貿易壁壘調查」逼台商在陸生產、投資

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸認定台灣多項產品構成「貿易壁壘」，預告將對台採取進一步措施。陸委會副主委、發言人梁文傑17日表示，大陸正面臨過度擴產、台商撤離等問題，期望藉由這些作法逼迫台商在陸生產及投資，並解決其生產過剩的問題，有類似競爭關係的台廠可能陸續都會碰到相關問題。

梁文傑提到，大陸商務部所說的貿易壁壘調查，跟ECFA是沒有關係的，他所謂的貿易壁壘，是兩岸當年加入WTO時，台灣本來就有對大陸的產品有一些限制，但兩岸加入WTO時也沒有談到這些問題，所以其實是從加入WTO以後所一直遺留的歷史問題。

▼大陸正面臨內需不振等經濟挑戰。（圖／CFP）



梁文傑說，台灣這麼多年下來，陸續開放了一些大陸的商品進來，國貿局會定期詢問相關利益的台灣廠商、商會或協會，經過評估後，定期解除一些限制，這麼多年下來也解除了不少，「既然是因為WTO所遺留下來的歷史問題，還是希望兩岸能循WTO的機制坐下來談。」

梁文傑指出，大陸這種做法是將經貿當成武器，逼迫台灣來承認其政治原則，但另一方面，大陸現在的內需不振，很多商品過度擴產、低價傾銷，所以台灣有類似競爭關係的廠商，陸續可能都會碰到相關問題，例如石化、鋼鐵、紡織等，這是大陸要解決其內部生產過剩的問題。

同時，現在外資、台資陸續從大陸外移，陸方也希望藉由這種方式，來逼迫台商繼續在大陸生產或投資，所以這些做法其實跟所謂的貿易壁壘未必有直接聯繫，不會因為我方開放了什麼產品就有所改變。