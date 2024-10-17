　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：對岸透過「貿易壁壘調查」逼台商在陸生產、投資

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸認定台灣多項產品構成「貿易壁壘」，預告將對台採取進一步措施。陸委會副主委、發言人梁文傑17日表示，大陸正面臨過度擴產、台商撤離等問題，期望藉由這些作法逼迫台商在陸生產及投資，並解決其生產過剩的問題，有類似競爭關係的台廠可能陸續都會碰到相關問題。

梁文傑提到，大陸商務部所說的貿易壁壘調查，跟ECFA是沒有關係的，他所謂的貿易壁壘，是兩岸當年加入WTO時，台灣本來就有對大陸的產品有一些限制，但兩岸加入WTO時也沒有談到這些問題，所以其實是從加入WTO以後所一直遺留的歷史問題。

▼大陸正面臨內需不振等經濟挑戰。（圖／CFP）

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

梁文傑說，台灣這麼多年下來，陸續開放了一些大陸的商品進來，國貿局會定期詢問相關利益的台灣廠商、商會或協會，經過評估後，定期解除一些限制，這麼多年下來也解除了不少，「既然是因為WTO所遺留下來的歷史問題，還是希望兩岸能循WTO的機制坐下來談。」

梁文傑指出，大陸這種做法是將經貿當成武器，逼迫台灣來承認其政治原則，但另一方面，大陸現在的內需不振，很多商品過度擴產、低價傾銷，所以台灣有類似競爭關係的廠商，陸續可能都會碰到相關問題，例如石化、鋼鐵、紡織等，這是大陸要解決其內部生產過剩的問題。

同時，現在外資、台資陸續從大陸外移，陸方也希望藉由這種方式，來逼迫台商繼續在大陸生產或投資，所以這些做法其實跟所謂的貿易壁壘未必有直接聯繫，不會因為我方開放了什麼產品就有所改變。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

ET快訊
年度「最大滿月」19:26登場　最佳賞月地點曝光
遠雄被嗆「追求獲利棄社會責任」　集團再發聲：情勒
連恩生前遭爆恐怖情人「逼墮胎、劈腿粉絲」
離奇瞬間曝！台中騎士路邊逆向竄出　迎面對撞公車慘死
少了844萬人！最新人口推估2070年全台不到1500萬人
月薪5萬是什麼等級？他一查「只贏60%的人」嘆：難怪大家不生
黑豹旗史上首次女棒對決男子球隊　撐到4局0比15落敗
今晚有「最大滿月」！　時間點曝
易建聯性交易疑雲「女主角」：不是我　10分鐘後帳號註銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國股票「ETF表現不佳」　投資人對刺激措施失去信心

陸委會：對岸透過「貿易壁壘調查」逼台商在陸生產、投資

日本首相向「靖國神社」供奉祭品　中國外交部：敦促謹言慎行

A股午後單邊下行！　三大股指「全線轉跌」…滬指跌1.05%

陸委會：「台獨舉報」會越來越多　香港4年就75萬條

全紅嬋假期後臉變「圓潤」了！她笑：知道回來要減重，所以吃很多

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我　10分鐘後帳號註銷神隱

陝西發現煙滅2000年「蔡倫廟」遺址處　填上「白水四聖」最後拼圖

狂撫摸大腿！女子上駕訓班遭教練性騷擾　她崩潰：怕拿不到駕照

陸住建部：房市已開始築底　10月數據一定「積極樂觀」

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

中國股票「ETF表現不佳」　投資人對刺激措施失去信心

陸委會：對岸透過「貿易壁壘調查」逼台商在陸生產、投資

日本首相向「靖國神社」供奉祭品　中國外交部：敦促謹言慎行

A股午後單邊下行！　三大股指「全線轉跌」…滬指跌1.05%

陸委會：「台獨舉報」會越來越多　香港4年就75萬條

全紅嬋假期後臉變「圓潤」了！她笑：知道回來要減重，所以吃很多

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我　10分鐘後帳號註銷神隱

陝西發現煙滅2000年「蔡倫廟」遺址處　填上「白水四聖」最後拼圖

狂撫摸大腿！女子上駕訓班遭教練性騷擾　她崩潰：怕拿不到駕照

陸住建部：房市已開始築底　10月數據一定「積極樂觀」

黑豹旗／U18棒壘國手對決！女將鄭嘉禎獨力對平鎮完投：緊張發抖

160元吃到飽！台北第1家「六扇門」試營運　冰淇淋、泡麵無限供

快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

前六連霸藍委涉貪70萬辯遭助理蒙蔽　法官吐槽：未必須事必躬親

王家梁「體適能顧問證照」到手！　爽喊：叫我王教練

航港局與海保署完成擱淺蘭嶼巴貝多籍貨輪抽油　化解油汙染危機

台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

陽明海運將新闢2組歐洲-地中海快線　滿足歐洲地區成長需求

刺激雞蛋銷量！彰化縣營養午餐每周有蛋、超市設平價專區

2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

原住民版天才衝衝衝　「去彰化」竟會用到嘴

大陸熱門新聞

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

習近平赴福建考察談兩岸融合發展

18歲女主播奔現「榜一大哥」　被騙9萬怒報警！男友竟是魯蛇大叔

中國留學生尋求「代寫論文」遭美遣返

梅艷芳母申請破產！曾多次爭女兒巨額遺產

陝西發現煙滅2000年「蔡倫廟」遺址處 填上「白水四聖」最後拼圖

收割玉米「一堆村民跟在後面撿」 農戶怒拿連發煙火掃射

陸多名千萬級網紅復出 「辛巴」影片三連發！單膝下跪宣佈回歸

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

國台辦收數百條「台獨舉報」　陸委會示警

全紅嬋假期後臉變圓潤了！她吐原因

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

女子上駕訓班遭教練猥褻 她哭：怕拿不到駕照

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面