被遠雄嗆別介入營運　北市反擊：為「追求獲利」將社會責任棄之於後

▲台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋3樓設18間VIP包廂，但遠雄僅提供活動主辦2間包廂，使議員質疑剩下變「遠雄私人招待所」，而北市體育局稱會與遠雄討論，但遠雄17日上午卻嗆北市府「無權涉及營運」。對此，北市體育局反擊，遺憾遠雄汲汲追求獲利，將應盡維護管理與社會責任棄之於後，希望遠雄制定公開透明VIP包廂租借方式，北市將針對配合度表現，納入營運績效評估中考核。

針對遠雄巨蛋公司17日上午批評北市府無權涉及營運，台北市體育局中午反擊，台北大巨蛋為BOT案，意即為民間參與「公共建設」，遺憾遠雄巨蛋公司汲汲追求獲利，而將應盡的維護管理與社會責任棄之於後。

台北市體育局提及，體育局從不干涉遠雄營運，但對屬本府監督公共建設須善盡督導之責，且基於保障公眾利益上，持續嚴格要求遠雄改善漏水等缺失，並請制定公開透明VIP包廂租借方式，以符合全國人民對大巨蛋做為指標性公共建設的期待。

體育局指出，大巨蛋內18座VIP包廂屬場館既有設施，遠雄只願意於每場次提供活動主辦方2間包廂作為附加使用，其餘16間包廂均由遠雄私自處置，引發議員質疑淪為「遠雄私人招待所」，而體育局使用大巨蛋回饋檔期舉辦全國矚目的世界12強棒球賽，向遠雄合理爭取釋出包廂供中華民國棒球協會妥善運用，並希望遠雄提出公開透明的包廂租借制度，以杜絕外界對公共建設淪為財團私產的疑慮，遺憾遠雄仍消極不願作為。

體育局強調，相關討論均有明確會議紀錄，體育局將依法行政，爭取確保北市府及市民應享有的權益，另針對遠雄的配合度表現，納入未來大巨蛋營運績效評估中考核。

最後，體育局說，北市府保障大巨蛋場館安全、設施完善、合理運作的堅定立場決不退讓，也希望遠雄在升級場館空間規劃設計之前，能先積極妥善處理既有的場館漏水及現有硬體設備缺失，且在面對廣大民意關注問題上正面回應說明，才是保障所有入場觀眾最好使用體驗的根本之道。

市議員耿葳日前在台北市議會教育委員會工作報告時，針對大巨蛋座位數對體育局提出質詢，以小巨蛋為例，除了售票的觀眾席以外，3樓還有24間共360個座位的包廂，4樓也有開放12間可容納163人的包廂，這些都可以讓主辦單位申請承租使用，而且這些包廂都是半開放式，樓下觀眾席都可以看到包廂座位區。

耿葳提及，日前上網搜尋才得知，大巨蛋裡面有極盡奢華的VIP包廂；隨後詢問體育局，原來大巨蛋居然有18間VIP包廂，但去年開幕至今無論是市府的活動或體育賽事，只開放給主辦單位1間包廂，那其餘包廂呢？質疑極盡奢華但未開放的VIP包廂，是否將淪為「遠雄私人招待所」，招待秘密貴客？

而台北市體育局長王泓翔則說，柯市府與遠雄簽訂的營運合約裡，並未談及大巨蛋的包廂座位區使用方式，附屬設施僅包含觀眾席，接下來會跟遠雄討論VIP包廂與主辦單位權利義務，市府未來辦活動也會充分保障權利義務。

不過，遠雄巨蛋公司17日上午表示，本案為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北大巨蛋體育館VIP包廂，是投入相當營運成本進行設計規劃與裝修，風險也都由廠商負責，市府依約抽成，無權涉及營運。

遠雄提及，「依照興建契約沒有規範包廂設計，我們仍非常用心融合棒球精神與ESG理念，高規格的設計，受到各界好評。」巨蛋公司更提供每一個場次活動主辦單位2個包廂做為附加使用；基於維運，包廂沒有辦法應付各界需求，後續會在場館空間規劃設計上不斷升級，盡力提供最好的體驗。

遠雄強調，請體育局回歸到BOT精神，比照所有BOT案，包括飯店、商場與辦公大樓等商業設施，在營運期間，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商的營運。