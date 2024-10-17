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大巨蛋VIP包廂淪招待所？遠雄嗆北市府：不用承擔風險　就別介入營運

▲▼台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

▲台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋5日舉辦首場非體育賽事的國慶晚會，未來將有歌手周杰倫、張惠妹演唱會，但國民黨台北市議員耿葳質疑，3樓設有18間VIP包廂，遠雄僅提供主辦單位1間包廂，剩下恐淪為「遠雄私人招待所」，使北市體育局稱會與遠雄討論。但遠雄17日上午反嗆，VIP包廂是投入營運成本設計規劃，北市府無權涉及營運。

耿葳15日上午於台北市議會教育委員會工作報告時，針對大巨蛋座位數對體育局提出質詢，以小巨蛋為例，除了售票的觀眾席以外，3樓還有24間共360個座位的包廂，4樓也有開放12間可容納163人的包廂，這些都可以讓主辦單位申請承租使用，而且這些包廂都是半開放式，樓下觀眾席都可以看到包廂座位區。

耿葳提及，日前上網搜尋才得知，大巨蛋裡面有極盡奢華的VIP包廂；隨後詢問體育局，原來大巨蛋居然有18間VIP包廂，但去年開幕至今無論是市府的活動或體育賽事，只開放給主辦單位1間包廂，那其餘包廂呢？質疑極盡奢華但未開放的VIP包廂，是否將淪為「遠雄私人招待所」，招待秘密貴客？

而台北市體育局長王泓翔則說，柯市府與遠雄簽訂的營運合約裡，並未談及大巨蛋的包廂座位區使用方式，附屬設施僅包含觀眾席，接下來會跟遠雄討論VIP包廂與主辦單位權利義務，市府未來辦活動也會充分保障權利義務。

不過，遠雄巨蛋公司17日上午表示，本案為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北大巨蛋體育館VIP包廂，是投入相當運營成本進行設計規劃與裝修，風險也都由廠商負責，市府依約抽成，無權涉及營運。

遠雄提及，「依照興建契約沒有規範包廂設計，我們仍非常用心融合棒球精神與ESG理念，高規格的設計，受到各界好評。」巨蛋公司更提供每一個場次活動主辦方2個包廂作為附加使用；基於維運，包廂沒有辦法應付各界需求，後續會在場館空間規劃設計上不斷升級，盡力提供最好的體驗。

遠雄強調，請體育局回歸到BOT精神，比照所有BOT案，包括飯店、商場與辦公大樓等商業設施，在運營期間，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運。

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