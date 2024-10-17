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美媒：無論誰當選總統　美國選民結構向右傾

▲▼川普、賀錦麗於美東時間10日展開總統辯論。（圖／路透）

▲川普（左）、賀錦麗（右）。（圖／路透）

文／中央社

美國媒體Semafor一篇分析指出，總統大選民主黨連續第三次對決川普，2024卻做出2016、2020年「不願讓步」的妥協，在移民、LGBTQ權益、氣候政策等議題上調整政策立場，以適應美國選民結構向右傾的現實。

Semafor以大篇幅報導分析指出，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在密西根州對著擔心電動車來襲的人喊話說，她「永遠不會告訴你，你必須開什麼車」。

到了內華達州，她表示若當選將推動移民改革，但同時「增聘1500名邊境人員」。在亞利桑那州，面對保守的摩門教徒，她提到自己的牧師曾參加一個摩門教會總會長的百歲生日，並說進入白宮後會成立「兩黨顧問委員會」。

報導指出，賀錦麗在這些搖擺州的談話凸顯出在柯林頓時代後，民主黨20多年來的向左傾，現在突然向右傾，在第三度面對共和黨對手川普（Donald Trump）時，民主黨做出他們在前兩次與川普對決時，不想做、或覺得不必要的政策和言論讓步。

這麼做是因為美國選民正向右傾。

▲▼川普、賀錦麗將於10日的電視辯論會有何表現，受到民眾期待。（圖／路透）

民主黨這次打的是一場中間偏左的選戰，賀錦麗的競選議程比拜登（Joe Biden）更精簡、釋出的訊息比希拉蕊（Hillary Clinton）更謹慎。民主黨開始強調邊境安全、加強執法、及針對性的減稅措施。

報導指出，無論白人或是有色人種，都對過去關於種族、犯罪及性別的議題產生質疑。

2020年，川普驅逐移民政策曾引發強烈反彈，當時希望增加移民比重的美國人創下新高。據蓋洛普（Gallup）民調，34%民眾希望增加移民、僅有28%民眾希望減少移民。

但是今年6月，同樣的民調卻顯示，只剩16%的美國人希望增加移民、55%的人則希望減少。55%是911恐攻這個日子過後最高的數字。

此外，在川普任內，支持刑事司法改革的人數達到顛峰，但是在他卸任後，支持度卻降溫。

美國媒體已廣泛報導賀錦麗在這些議題上立場的轉變。在多個州，一些過去從未就跨性別權利發布過廣告的民主黨人，現在卻開始製作廣告，承諾他們不會讓「男孩參加女孩運動」。

川普今天受訪表示，如果當選，他將禁止所有跨性別女性參加女子運動競賽。LGBTQ指的是女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒社群。

民主黨僅在幾個議題上立場未變，包括支持勞工和支持墮胎權。

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