不認造謠移民吃寵物！　 川普：只是講述報導內容



▲川普被認為散布對海地移民的不實指控。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普今天在邁阿密參加市民大會時，堅持他遭控不實的「移民在俄亥俄州吃寵物」說法，並向拉美裔選民表示，他「只是講述報導的內容」。

路透社報導，過去幾週來，川普（Donald Trump）接連放大網路假消息，說俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民把鄰居寵物貓狗偷來吃，或在公園抓野生動物為食。 目前並無可信報告顯示海地移民吃寵物，就連共和黨籍的俄亥俄州官員也一再出面闢謠。

在這場由環球電視台（Univision）主辦的市民大會中，一名來自選情激烈的亞利桑那州的選民問川普，是否真的認為有移民吃寵物。 川普回答這名投票意向未定的拉美裔共和黨選民說，「我只是講述報導的內容。我只是轉述…我當時就在那裡，我還會去那裡，我們會去那裡看看情況」，並稱「報紙」也報導了這個說法，但沒提到報紙的名稱和其他細節。

尚未到春田市拉票的川普曾表示，他將大規模驅逐俄亥俄州的海地移民，儘管其中大多數移民都是合法居留在美國。 自從川普四處散布對海地移民的不實指控，春田市一再接獲炸彈威脅。

在11月5日美國總統大選前的最後幾週，川普在非法移民議題上使用越來越多負面語言。民調顯示，這項議題引起許多選民共鳴，尤其是共和黨人。