精實水源訓練　南消七大隊辦裡水源教育訓練強化救災效率

▲台南市消防局第七大隊於17日上午10時許，辦理消防水源及佈署教育訓練，訓練人員由各分隊之中隊長、副中隊長、分、小隊長等參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於17日上午10時許，在大隊後方廣場辦理消防水源及佈署教育訓練，訓練人員由各分隊之中隊長、副中隊長、分、小隊長等參加。

基於火災形式多樣，為消防人員不易到達火災地點如何佈署搶救及水源不足如何取得其它水源（如蓄水池、河川、游泳池等），爭取搶救時效，讓災害有效減少損害。

在搶救任何火災時，水源對消防人員來說是非常重要，面對民宅、大型工廠、高科技廠房等類似場所發生之火災，要靠水源及熟悉消防車幫浦操作、也可利用虹吸原理將水(97％)或(94％)與泡沫原液(3％)或(6％)依比例進行混合後送至前端高壓瞄子進行滅火搶救，然而水線佈署則需佈署得當，水源能有效運用，對搶救火災事功半倍，在災害現場爭取搶救時效，達到滅火效能。

第七大隊大隊長石家源表示，水源運用供需平衡訓練是為確保救災時水源不虞匱乏，但遇長時間搶救時，要如何取得其它水源更是考驗消防人員應變能力，所以熟悉車輛幫浦操作及水帶佈線，是基層幹部所要俱備救災決策，也能增進與分隊人員團隊合作的默契。

消防局局長李明峯表示，面對各類災害發生的今天，到達任何救災現場如何指揮運用水源及部署搶救滅火，是對分隊幹部考驗，藉此次訓練強化幹部對水源運用之技能。