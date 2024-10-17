南消二大提升防火意識　舉辦麻豆區防火管理人座談會

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊於17日上午9時，邀請轄內業者參加「防火管理座談會」，參加人員約100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期工廠、醫療照護院所及大型賣場火災事故頻繁發生，為加強各類場所的防火管理、自衛消防編組觀念與防災意識，台南市消防局第二大隊麻豆分隊於17日上午9時，邀請轄內業者參加「防火管理座談會」，參加人員約100名。

座談會將針對近期火災案例進行探討，並與業者面對面交流，解決他們在消防安全上的疑問，現場也將指導業者如何制定專屬防護計畫書及有效執行自衛消防編組演練，提升防火防災知識，確保生命財產安全。期望透過此活動增進業者的防火知識，進一步保障場所的消防安全。

市長黃偉哲強調:市府不斷透過各種管道進行防火宣導，目的是提升市民防火意識，進而降低火災風險。此次座談會旨在深化各場所的防火管理觀念，為臺南打造更具防災韌性的城市。

消防局長李明峯指出，2024年上半年本市有16起火災案件因住警器有效作動，幫助24位市民成功逃生。自2019年以來，住警器已成功預警152起火災，顯示其在保障民眾生命財產安全上的重要性。呼籲市民應在居家各空間安裝住警器，設置第二逃生出口，並定期進行家庭避難演練，才能在災害發生時快速反應，安全逃生。

第二大隊大隊長王騰毅表示，本次座談會的宣導重點為用火、用電安全管理，易燃物品管理，消防警報系統操作，滅火器的正確使用，以及災害初期的應變措施等。唯有平時做好防火防災演練，才能在災害發生時有效保護顧客及業者的生命財產安全。