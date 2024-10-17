「Popeyes台灣2號店」10／23開幕！連3天免費送比司吉、布朗尼

▲Popeyes台灣2號店將於10月23日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

美國知名連鎖速食店「Popeyes」今年5月首度登台，1號店插旗台北車站商圈，一開幕即引發排隊熱潮，累積超高人氣。業者今（17）日宣布全台第2家門市確定進駐大巨蛋商圈，將於10月23日正式開幕，並祭出限時3天指定品項免費送優惠，數量有限、送完為止。

▲Popeyes光復店插旗大巨蛋商圈。（圖／業者提供）

Popeyes台灣2號店「光復門市」插旗大巨蛋商圈，將於10月23日正式開幕，門市風格以鮮明橘、藍色做為主色調，營造活力十足的氛圍，再搭配大面積落地窗，讓店內光線充足通透，打造舒適的用餐環境。

為慶祝新店開幕，Popeyes祭出限時3天優惠，10月23日起至10月25日凡加入Popeyes官方LINE帳號並購買個人或多人套餐，即可獲得經典美味餐點1份，每日限量300份，10月23日送私房秘製比司吉1顆、10月24日送小份肯瓊裹漿脆脆薯條1份、10月25日送一顆檸檬鮮飲1杯；加碼只要加入LINE好友並綁定會員，還能額外獲得「香炸布朗尼」小點兌換券。

▲招牌勁厚布里歐雞腿堡。（圖／記者黃士原攝）

Popeyes炸雞主打使用肯瓊秘方醃製12小時，再進行20次手工裹粉翻攪，接著以牛油炸製，打造香脆多汁的口感，堅持經典的美式路易斯安那風味，從極磅爽脆炸雞到招牌勁厚布里歐雞腿堡皆能吃到濃郁南部美味

除外還提供雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取2塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵等選擇。

●Popeyes光復店資訊

地址：台北市大安區光復南路244號

營業時間：10:00-22:00

▲「橋村炸雞」預計將在桃園、高雄、新竹展店。（示意圖／業者提供）

另，去年8月登台的韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」目前在台已有5家門市。持續展店腳步，根據求職網站資訊，橋村也正在積極籌備桃園大江店、高雄店，另外也將插旗新竹。

橋村炸雞於1991年開業，是不少旅客到韓國一定要朝聖的美食之一。2023年8月首度登台，進駐板橋車站環球購物中心，11月、12月陸續開出台北101店、信義新光A11店，今年則分別在台南、台中展店。

近日根據求職網站資訊顯示，橋村炸雞也計劃在桃園大江購物中心開設「桃園大江店」，也將於高雄市前鎮區規劃新分店，同時新竹店也正招募人才當中，一口氣連開3店，積極擴展版圖。