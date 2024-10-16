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通訊行曝第三季手機跌價Top 15　三星摺疊神機驚天降破萬元

記者蘇晟彥／綜合報導

10月到來，通訊行「傑昇通訊」統計2024年第三季手機降價排行榜Top 15，本季跌幅波動巨大，但由三星、OPPO各有5款機型入榜，在本季價差最大的為三星今年推出的摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6（12G/512GB）、幅度最大的則為OPPO A3 Pro（6GB/128GB）。

▼三星Galaxy Z Fold6降價來到11,398元。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

傑昇通信公佈第三季降價榜機型，涵蓋三星、motorola、OPPO、Sony及HTC等五大品牌，並且以三星摺疊新機及OPPO Reno12系列各占5席不相上下；從單機來看，三星Galaxy Z Fold6（12GB/512GB）成為本季降價王，短短三個月內價格狂降11,398元，也是自上市以來降價幅度最大的機型。傑昇通信分析，三星摺疊旗艦罕見出現如此大幅度的降價，主要摺疊機市場競爭激烈，導致新機降價幅度驚人，建議消費者若有意入手，可善用年底各式促銷活動撿便宜。

除了三星第六代摺疊機全面降價引起熱議，OPPO也不遑多讓，最新的Reno12系列，憑藉多項OPPO AI功能，在第三季降價榜平均降幅約三成，其中的Reno12 F甚至降破萬元大關；此外，定位入門級的OPPO A3 Pro（6GB/128GB）更是以35%的總降幅，奪下本季降幅最高的單機，傑昇通信指出，OPPO A3 Pro定位在入門級千元手機，規格與最新的三星Galaxy A16相當接近，目前通路免五千價格卻更具競爭力，有絕對的價格優勢吸引消費者目光。

摺疊手機市場競爭白熱化，價格戰成為常態。傑昇通信在第三季手機降價排行榜中發現，除了三星第六代摺疊機外，motorola Razr 50 Ultra及Razr 50降幅逾兩成；傑昇通信認為，隨著摺疊機技術的成熟，手機硬體規格提升，但價格仍是消費者購機的重要考量，加上台灣小摺疊手機市場進入戰國時代，因此摺疊機價格下探速度快，在眾多摺疊新品當中，motorola Razr 50系列以親民價格，加上其便利的操作和時尚的外型，深受消費者喜愛，堪稱異軍突起的最佳代表。

Sony與HTC在第三季降價榜上也佔有一席之地，Sony Xperia 1 VI（12GB/512GB）及HTC U24 Pro（12GB/512GB），分別在降價榜第九名、第十四名。傑昇通信觀察，憑藉頂級相機規格的Sony Xperia 1 VI，即使降幅約9%較小，但整體仍有20%的降幅，其獨家Exmor T for mobile雙層式感光元件技術與高畫質表現，承襲Sony相機的強悍拍攝能力，在目前的市場仍然具備優勢；而HTC U24 Pro受通路銷售策略影響，總降價幅度達16%，大約1萬7千元左右，就能買到搭載AI拍照功能手機。

▲▼ 傑生通信

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