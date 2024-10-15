疑夫外遇直播罵小三「害他操勞變瘦」　正宮挨罰1.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）懷疑丈夫與A女發生婚外情，心生不滿，竟在抖音開直播飆罵A女「當小三」、「搶人家的尪」，還聲稱自己好不容易將丈夫養胖，卻因為與A女相處太操勞而瘦了一圈，結果反而害自己吃上官司，日前被橋頭地院法官依誹謗罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

▲小美懷疑丈夫外遇，竟開設直播公開罵人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美因為懷疑丈夫與A女發生婚外情，一氣之下竟在去年10月間於抖音開設直播，並以口頭發表方式指責A女「當小三」、「搶人家的尪」，甚至聲稱自己已經有3、4個月沒有看到丈夫，「我看一下我尪是有沒有死掉，還是有沒有消瘦」，而且她好不容易將丈夫養胖了一點，卻又被A女弄到瘦了一圈。

A女不滿名譽受到貶損，憤而向警方報案並提告。小美到案之後坦承曾在公開直播中針對A女說出上述話語，但她之所以會這麼做，是因為不滿A女與丈夫糾纏不清。

橋頭地院法官認為，小美遇到感情糾紛不思以理性、和平方法處理，反而輕率在網路上開直播罵人，確實對A女的名譽、人格及社會評價造成貶損，考量到她終能坦承犯行，但至今未與A女達成和解或賠償損害，最終依誹謗罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。