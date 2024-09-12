阿兵哥站哨太睏「坐下睡覺」　挨罰3萬元換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

軍人阿強（化名，現已退伍）今年1月間站哨時，因為深夜精神不濟，於是在哨所內坐下睡覺，結果被另外2名同袍發現並通報單位，因而挨告。橋頭地院法官日前審理此案，並依廢弛職務罪判處阿強有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，緩刑條件是要向公庫支付3萬元。

▲阿強站哨時「坐下睡覺」被同袍抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強今年1月間在海軍左營後勤支援指揮部海軍兩棲履車保修工廠擔任廠區大門盤查哨兵，負責夜間時段的廠區人車進出管制及安全維護，但他因為精神不濟，於是在哨所內坐下睡覺，結果被另外2名同袍當場抓包並通報單位。

案件經憲兵指揮部高雄憲兵隊報告偵辦，阿強到案之後，對於自己站哨睡覺一事坦承不諱。橋頭地院法官認為，阿強在執行衛哨勤務時睡覺，等於棄職務於不顧，對軍隊紀律及營區安全管控有很大的影響，考量到他廢弛職務時間不長，期間沒有外人趁隙侵入營區，因此依陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

此外，法官審酌阿強是因為一時思慮不周觸法，犯後始終坦承犯行、配合調查，經過這次教訓應當知所警惕，無再犯之虞，因此同意予以宣告緩刑2年，但他的行為影響到國防安全及部隊秩序，需要給予一定負擔，督促他保持警惕，所以還要向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。