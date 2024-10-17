以色列炸死「黎巴嫩市長」！開會開一半市政大樓被轟　16死50傷

▲以色列轟炸黎巴嫩南部大城的市政大樓，當時在開會的市長被炸死。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列空襲黎巴嫩南部城鎮納巴提耶的市政大樓，導致市長和其他15人不幸喪命、50多人受傷。這是自以色列對黎巴嫩發動空襲以來，針對黎巴嫩官方建築物的最大規模打擊。黎巴嫩官員對此強烈譴責，並指控以色列此舉足以證明他們的攻勢已經不僅限於真主黨武裝團體，而是開始攻擊黎巴嫩的國家機構。

根據《路透社》報導，黎巴嫩看守政府總理納吉布·米卡提（Najib Mikati）指控，以色列「故意攻擊市政會議」。當時包含市長在內的官員正在市政大樓內舉行市政會議，並討論如何為因以色列的攻擊導致流離失所的市民們提供救濟服務，沒想到卻遭遇突襲。

聯合國駐黎巴嫩維和部隊（UNIFIL）也表示，以色列坦克在16日上午朝黎巴嫩南部卡法克拉地區的一座瞭望塔開火，導致瞭望塔受損，並破壞了2台監視器。而以色列軍方至今仍未對此發表回應。

以色列此前曾經要求聯合國從戰區撤離駐黎巴嫩維和部隊（UNIFIL），以確保他們的安全。UNIFIL曾指出，維和部隊多次遭到以色列攻擊，但以色列卻拒絕承認。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在訪問北部邊境地區時則強調，以色列不會停止對真主黨的攻擊，也不會為了談判而暫停軍事行動。

對此，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與葛朗特通話時，強調以色列必須採取一切措施，確保UNIFIL部隊與黎巴嫩武裝部隊的安全。