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「三中」單位合作　推動地熱研究與綠能永續

▲「三中」單位合作,推動地熱研究與綠能永續

▲中央大學地球科學學院許樹坤院長(中)、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖院士(右)，以及中油公司探採事業部湯守立執行長(左) 共同簽署合作。（圖／中央　大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應國家能源轉型政策，推動臺灣綠能與減碳技術研發，中央大學、中央研究院和中油公司，6日於中央大學簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄。中央大學表示，「三中」單位將在地熱永續發展領域進行技術合作，期望為我國邁向2050年淨零碳排目標建立基礎。

今日的締約儀式，由中央大學地球科學學院許樹坤院長、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖院士，以及中油公司探採事業部湯守立執行長共同簽署。中央大學設有「地球科學學院」及「碳封存及地熱研究中心」，在地熱領域具有專業研究能力，並在探測上具備豐富實務經驗。

中研院為國家最高學術研究機構，地球科學研究所掌握先進之地質、地球化學與地球物理相關測勘資料及分析技術。台灣中油公司身為國營企業，肩負維護國家能源安全、穩定供應油氣的責任，近來亦戮力執行國家能源轉型政策。

未來三方將密集啟動人員交流及技術資訊交換，優先設定地熱開發里程碑，以及所需技術發展標的，共同完成調查任務，期待在短時間內突破過去地質探勘的瓶頸，朝我國多元自有能源開發目標邁進。

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