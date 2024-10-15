一個月爽收5.2萬！大馬女靠「疊衣服」賺錢　網見服務秒搶訂

▲馬來西亞最近出現替人疊衣服的新行業，一個月就能賺取5.2萬元的高額收入。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子最近揭露，市場上出現了幫人疊衣服的生意模式，一個月能賺取超過7000令吉（約新台幣5.2萬元）的高薪，而在社群媒體上引發熱議。

用戶@TemahUluBanat在社群媒體平台X分享，這名女子認為，洗衣只是簡單地將衣服丟進洗衣機裡，這對許多人來說不是難事，但疊衣服卻不是「人人都會的技術」，於是她便開始為有需要的客戶提供疊衣服務，不料卻意外創造出豐厚收入的商業模式。

根據貼文內容，女子每周只需要提供疊衣服務3次，就能獲得500至700令吉（約新台幣3700至5200元）的收入，如果更勤奮的話，每月的收入甚至可達1000令吉（約新台幣7.4萬元）。她提到，公司的「頂級疊衣服務員」上個月透過接手民宿的疊衣服合約，賺取了超過7000令吉的收入，讓不少網友震驚不已。

這篇貼文在網上曝光後迅速引發熱議，短短一天就吸引了逾54萬人觀看。不少網友紛紛表示，自己對這項服務很感興趣，有人認為這是個解決自己不喜歡疊衣服的好方法，爭相搶著預訂服務；也有人分享自己兼職折疊衣服的經歷，稱這項工作簡單且收入穩定。

網友們表示，疊衣服和燙衣服是非常繁瑣的工作，因此提供這類服務的生意大有可為。有些人還幽默地說，自己最喜歡疊衣服，但希望有人負責洗曬衣服的部分，希望能找到「合作夥伴」一起打造雙贏的盈利模式。