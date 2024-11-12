2024教育科技展周四登場　北市4大展區一次看「闖關送小禮」

▲台灣教育科技展周四登場，北市規劃四大展區。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

2024台灣教育科技展將於本周四（14日）起至周日（17日）在台北世貿一館舉行，台北市教育局以「新世代全能智慧校園」為主題，設置「5S智慧校園」、「STEAM及新科技教育」、「AI智慧學習」及「台北教育力」四大展區，並提供闖關活動，有機會換取精美小禮物。

台北市教育局表示，今年以「科技教育領航，打造新世代全能智慧校園」為主題，規劃四大展區，「5S智慧校園」將介紹酷課APP最新功能、校園大數據管理及校園節能管理系統；「STEAM及新科技教育」展示幼兒STEAM教育、物聯網機器人，更將STEAM教育結合環保議題，讓民眾製作個人專屬手提袋；「AI智慧學習」展示教育局推出的酷AI及CooC+系統。

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教育局指出，展覽期間推出專屬闖關活動，參觀民眾可下載酷課APP，使用單一身分驗證帳號登入後於現場掃碼集章，現場也會提供紙本闖關卡讓所有民眾都能共同參與活動，闖關集點分別可以在酷課APP、環保永續STEAM教育、酷AI、CooC+及台北教育力等攤位進行，最後到指定攤位兌換好禮。

教育局說，每天另安排4場親子體驗課程，讓參加民眾藉由動手實作，了解生活科技上的知識，報名名額有限，歡迎有興趣的親師生提早至攤位現場進行報名。活動詳情可上網查詢。

