天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

▲天兔颱風預估周五、周六最靠近台灣，將為北部、東部帶來較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

西北太平洋11月首度出現4颱共存的情形，但銀杏颱風已減弱消失，中央氣象署指出，天兔颱風預計周四北轉接近台灣，周五到周六最靠近，將為北部、東部帶來較大雨勢，周四白天不排除發布海上警報，陸上警報將視後續路徑發展而定，路徑仍有不確定性，將密切觀察。

氣象署預報員林定宜說，原本西北太平洋有4個颱風，銀杏颱風在今下午2時減弱為熱帶性低氣壓；桔梗颱風今登陸越南後，減弱為熱帶性低氣壓，而萬宜颱風距離台灣尚遠，接近呂宋島可能減弱，是否活到下周影響台灣也不太容易。

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▲桔梗、萬宜、天兔3颱路徑預測，銀杏颱風已減弱為熱帶性低氣壓 。（圖／氣象署提供）

他指出，今晚到明天清晨持續受到桔梗颱風外圍雲系及東北季風影響，加上地形交互作用之下，東北部的雨勢特別大，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部山區有局部大雨或豪雨發生，桃園以北、東南部及中部山區也有局部短暫雨。

他進一步指出，明天白天起東北季風減弱、桔梗颱風遠離，北部、東北部氣溫回升，高溫達27至28度，中南部30度以上，低溫變化不大、維持22至24度，周四、周五受到天兔颱風帶來的降雨影響，氣溫持平。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

天兔颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1480公里海面處，以每小時14公里向西北前進，林定宜表示，預計周四抵達巴士海峽、接近台灣，之後路徑仍有不確定性，不排除周四白天發布海上颱風警報，陸上警報則不一定，尚待觀察。

他說，周五、周六是天兔颱風影響最明顯的時間，東部、東南部、恆春半島有局部大雨發生的機率，北部、南部及中部山區也局部短暫陣雨，下周日清晨基隆北海岸、東北部、大台北山區還是會有局部大雨的發生。

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

溫度部分，林定宜說，下周日另一波東北季風南下，北部、東北部下周一至下周二轉為濕涼的天氣型態，冷空氣較強，溫度明顯下降，北部、東北部低溫21度，部分空曠地區降為20度，高溫僅24度左右，中南部相對比較暖和。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）