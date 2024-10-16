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爵士樂迷必到！亞伯樂「品懂伯樂」首部曲沉浸臺中爵士音樂節　聽懂伯樂奏酩響宴

▲▼換圖,亞伯樂,臺中,爵士音樂節。（圖／亞伯樂提供）

▲亞伯樂以「樂懂得 樂值得」為題，致敬臺中爵士音樂節，進駐勤美誠品綠園道。

圖、文／亞伯樂提供

單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌—亞伯樂（Aberlour），以百年酒廠歷史底蘊，造就威士忌業界極為罕見的100%雙桶熟成工藝，不只擄獲全球饕客喜愛，更不斷征服世上最挑剔的味蕾，迄今已橫掃國際烈酒競賽高達170面金獎榮耀。

以「越懂得 越值得」品牌精神為志，誓言帶領全世界威士忌品飲者深入探索、了解品飲奧秘的亞伯樂，完美 呼應著誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值，以閱讀為本複合創新，橫跨書店、藝廊、電影、音 樂、酒窖領域，打造豐富新奇的文化場域，帶著全台消費者看得更多、懂得更多。因懂而相識，因懂而相惜， 亞伯樂與誠品之間，擁有著不謀而合的默契，彼此就如同相見恨晚的知音伯樂。藉由這段得來不易的默契， 2024 年，亞伯樂展開「品懂伯樂」計畫，期待用一杯亞伯樂好酒的時光，進入誠品浩瀚的文藝世界，以知 識的探索為起點，直到深入見識的培養，完整貫徹「越懂得 越值得」的核心價值。

「伯樂爵品 雙桶奏酩」 進駐勤美誠品綠園道 打造限定品飲空間

隨著臺中爵士音樂節的來臨，在這充滿音樂氛圍的時刻，亞伯樂「品懂伯樂」首部曲，選擇以音樂為題，「樂 懂得 樂值得」為核心，進駐台中勤美誠品綠園道，致敬此年度音樂盛事。亞伯樂認為音樂與威士忌，皆擁 有著遙相映襯的異曲同工之藝。悠揚旋律彷彿乘載著珍稀西班牙 Oloroso 雪莉桶，以深色果實為本的豐厚甜美口感;而雕琢詞句則詮釋出精選美國波本桶所蘊和的蜂蜜奶油氣息，自帶優雅雋永的氣場。亞伯樂期望透 過音樂詞曲之間缺一不可的平衡感，栩栩如生地詮釋出酒廠完美雙桶勾兌工藝的精髓。亞伯樂遵循百年匠心 工藝，亞伯樂 14 年於西班牙 Oloroso 雪莉桶以及美國波本桶中各自完整熟成 14 年後，才予以繁複勾兌， 賦予了酒體更加醇厚飽滿且平衡的風味。小批次手工慢作，孕育出金黃琥珀色的清澈酒體，能感受出甜美香 草和蜂蜜與成熟濃郁的櫻桃風味，其後尾韻帶出圓潤綿密口感、黑莓果醬緊隨其後辛香風味。每一口皆能層 次平衡且圓潤豐厚的獨特風味。

▲▼換圖,亞伯樂,臺中,爵士音樂節。（圖／亞伯樂提供）

▲亞伯樂 14 年堅守 100%雙桶熟成工藝。

▲▼換圖,亞伯樂,臺中,爵士音樂節。（圖／亞伯樂提供）

▲「伯樂爵品 雙桶奏酩」限定品酩空間，以核桃原木風格營造出爵士音樂與威士忌酒液醇厚意象。

從節奏旋律到即興變奏，爵士音樂以歲月淬鍊出超越語言的默契，獻給世上無數傳頌歲月的經典之作，爵士 音樂累積百年發展的底蘊與技術，更是與亞伯樂所堅持世紀傳承的造酒工藝完美契合。亞伯樂在本次活動中， 更打造出「品懂伯樂—樂懂得 樂值得」限定伯樂爵品品酩空間。不只提供免費試飲酒款，此空間更在氛圍 營造上，展現出有別於傳統酒吧的氛圍，亞伯樂力圖以核桃原木風格營造出音樂與威士忌酒液醇厚意象，更 隱約呼應著歐式傳統書店融合別緻咖啡雅座的文藝氣息。

▲▼換圖,亞伯樂,臺中,爵士音樂節。（圖／亞伯樂提供）

▲爵士音樂百年的底蘊與技術，宛若亞伯樂淬煉世紀的古法工藝。

▲▼換圖,亞伯樂,臺中,爵士音樂節。（圖／亞伯樂提供）

▲「伯樂爵品 雙桶奏酩」限定品酩空間，提供免費試飲感受亞伯樂雙桶的風味魅力。

除此之外，亞伯樂更於誠品書店內舉辦兩場爵士音樂講座，分別由致力推廣爵士音樂文化的金革唱片音樂總 監、知名導聆人—林柏杰老師，帶來「爵色年代-爵士樂與亞伯樂的經典傳承」，帶領大家穿越歷史洪流，體會爵士音樂與亞伯樂之間，累積超過百年所留下豐厚的文化遺產;以及台北愛樂電台主持人、藏酒論壇編輯 總監—蘇重老師，以「爵士變這樣就是他搞的!幾位劃時代的傳奇巨匠」為題，探討不同爵士大師的經典風 格，呼應亞伯樂全系列酒款迥異味蕾風貌的展演。

▲▼換圖,亞伯樂,臺中,爵士音樂節。（圖／亞伯樂提供）

▲ 誠品書店獨家選書，打造一系列亞伯樂主題書單。

「品懂伯樂—樂懂得 樂值得」更同步邀請誠品書店獨家選書，打造一系列亞伯樂主題書單，橫跨三大主題 —「探索爵士之旅」引領愛樂者、品飲家從樂音到味蕾的全面探索、「傳奇音樂大師」師法職人匠藝精神、 「經典爵士樂電影」培養經典鑑賞力。亞伯樂期望透過文字的力量，連結酒液在味蕾的流動，交織樂音蔓延 全身的恣意感受，擴散至感官上的每一寸細節，以全方位的體驗形式，體會亞伯樂 100%雙桶熟成酒液的無 窮層次，如同一曲爵士聯奏一般，歷經繁複古法工藝層層堆疊，以完美風味平衡在味蕾豐饒綻放，參透「爵 品伯樂 雙桶奏酩」融合品飲與賞樂的深意。

▲▼換圖,亞伯樂,臺中,爵士音樂節。（圖／亞伯樂提供）

▲亞伯樂於誠品書店內舉辦爵士講座，探討音樂與品酒的藝術。

亞伯樂「伯樂爵品」品酩空間

地點：403台中市西區公益路68號（勤美誠品綠園道1樓｜南側大門）
時間：2024年10月9日至10月20日，每週一至周五17：00～22：00，每週六至周日15：00～22：00

亞伯樂「樂懂得 樂值得」系列講座報名連結：
https://www.accupass.com/event/2409160336126032561000

欲瞭解更多相關資訊，歡迎於Aberlour Single Malt官方Facebook帳號與保樂力加酩家沙龍獲得詳細資訊。

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