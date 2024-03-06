金曲才子韋禮安新作曝光！首度驚喜同台茄子蛋阿斌　演繹亞伯樂100%雙桶熟成

▲金曲獎創作才子—韋禮安，驚喜合作同樣得到多座金曲獎肯定的金曲獎樂團主唱—黃奇斌，以一場華麗無比的聯手創作，深刻詮釋品牌「越懂得 越值得」精神，譜出亞伯樂100%雙桶熟成奏酩新樂章。



消費中心／綜合報導

為亞伯樂而作 黃奇斌出手彈琴

橫掃超過170面國際金獎，以100%雙桶熟成工藝征服全球威士忌行家，單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂在2024年初，除了持續帶給品飲者味蕾上的深刻風味，更在視聽感官的娛樂內容提升至另一層次，日前邀請品牌大使韋禮安與、黃奇斌共同演繹最新行銷影片，兩位均獲得金曲獎獎座、擁有破億點閱率的音樂作品，兩位億級金曲音樂人於拍攝現場「勾兌」出精彩時刻。上次一人分飾三角，這次加入阿斌，韋禮安坦承壓力分散許多，「過去就是自己獨飲，這次有人一起蠻開心的！」

有私交的兩人一起工作氣氛相當愉快，音樂風格、拿手樂器各有擅長之處的兩位金曲才子，現場即興發揮創作，各自演繹出彰顯個人風格的旋律，相互丟球，阿斌笑說：「很難忍住想彈琴的衝動。」「伯樂惜伯樂」的奏酩樂章，凸顯亞伯樂的標誌性經典雙桶工藝，創造出從味蕾擴展，延伸至視聽感官的深刻意象，以一場華麗無比的聯手創作，深刻詮釋品牌「越懂得 越值得」精神。

▲兩位才子片中以雪莉桶般躍然奔放的鋼琴獨奏，與波本桶般的細膩吉他指彈，伯樂惜伯樂，風格迥異不同，勾兌奏酩出完美平衡。

韋禮安音樂強烈如波本 個性細緻像雪莉

說到雙桶勾兌，韋禮安覺得自己的「音樂特色」和「個人特質」分別代表哪款酒桶賦與的風味呢？韋禮安表示自己的音樂特色，像波本桶風味比較強烈，「因為我就是各種風格都有，大家到現場聽我唱歌的時候，可以在舞台上看到我比較奔放的一面。」至於個人特質則像雪莉桶風味，「比較溫潤、比較細緻，但在細緻當中又帶有一些趣味。」

聊到酒量，韋禮安說自己的酒量還可以，有趣的是，剛擔任亞伯樂大使時，跟一位朋友在家，兩個人一個晚上就乾掉一整瓶，非常盡興，如果和阿斌相比，誰的酒量好呢？阿斌謙虛說：「當然是韋禮安比較好，我是什麼咖小啊！對不對？」但韋禮安提出獨特分析，「我覺得他是看起來酒量很好，其實還好的那一種人。我是看起來酒量不太好，但其實還可以的那種人。」

兩位金曲音樂人以亞伯樂的影片迎接龍年到來，新的一年有什麼計畫和願望呢？阿斌希望可以寫出更多的歌，可以有更多的作品；韋禮安表示：「龍年會有新的作品，目前正在如火如荼的製作當中，請大家敬請期待～嗚呼！」新年願望一如既往就是身體健康。

▲征服市場更征服金獎最高標準，叫好又叫座的韋禮安與黃奇斌的獨到品味，唯有對造酒工藝從不妥協的亞伯樂才得以匹配。

金曲得主的品味 國際認證的金獎風味

同為金獎常勝軍的韋禮安與黃奇斌，以個人獨特風格，不僅擁有強大的群眾號召力，更是數次征服金曲獎評審，加冕多次金曲榮耀；韋禮安曾於2011年金曲獎最佳新人獎肯定、2015年以旋律架構前衛卻不失流暢的作品《狼》，榮登2015年金曲獎最佳作曲人寶座，單曲《如果可以》MV點閱率破1.3億次；黃奇斌則是在2017年金曲獎同樣榮獲最佳新人獎，同時更拿下最佳台語專輯獎、2022年更憑全台傳唱的暢銷金曲《愛情你比我想的閣較偉大》，榮獲最佳年度歌曲獎的至高榮耀。《浪子回頭》MV點閱率超過1.5億次。

征服市場更征服金獎最高標準，叫好又叫座的韋禮安與黃奇斌的獨到品味，唯有對造酒工藝從不妥協的亞伯樂才得以匹配；堅持酒廠傳承世紀的古法，強調自嗅桶、選桶、蒸餾、裝桶、熟成至裝瓶，都依循傳統小批次手工生產。因為這份從不將就的講究，亞伯樂才能夠不斷征服權威，橫掃170面國際金獎榮耀。

▲「亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌」連續四年榮獲ISC金獎，2023年更奪得加冕至高無上的 Double Gold 特優金獎。無比繁複的雙桶工藝，展現無窮變幻的層次豐味，完整貫徹亞伯樂品牌「越懂得 越值得」的核心價值。



亞伯樂的金獎履歷中，又當屬「亞伯樂14年單一麥芽蘇格蘭威士忌」最為輝煌，連續四年榮獲ISC金獎，2023年更奪得加冕至高無上的 Double Gold 特優金獎；奢用頂級西班牙Oloroso雪莉桶與高比例初次裝填波本桶，各自封存熟成巔峰年份，再以至少6次以上的熟成勾兌，捎來波本桶香草蜂蜜淡雅香氣，交織以雪莉桶甜熟黑櫻桃的深刻渾厚。無比繁複的雙桶工藝，展現無窮變幻的層次豐味，完整貫徹亞伯樂品牌「越懂得 越值得」的核心價值。

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