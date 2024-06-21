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亞伯樂100%雙桶威士忌：以百年工藝金獎威士忌致敬金曲榮耀

圖、文／亞伯樂提供

詞曲和鳴缺一不可　經典金曲完美呼應亞伯樂雙桶合酩
以征服超過170面國際金獎的100%百年雙桶工藝，擄獲全球威士忌品鑑者的挑剔味蕾，單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌「亞伯樂」始終堅信音樂與威士忌，皆擁有著遙相映襯的異曲同工之藝，每一滴來自完整時光100%雙桶熟成，並予以完美比例勾兌的好酒，就像一首傳頌的好歌一般，詞曲和鳴缺一不可。悠揚旋律彷彿乘載著西班牙Oloroso雪莉桶的豐厚甜美口感，而雕琢詞句則詮釋出精選美國波本桶所蘊和的優雅雋永；如同詞曲之間賦予雙耳缺一不可的平衡感，傳承世紀的亞伯樂雙桶勾兌工藝，交融出令味蕾深深著迷的完美層次。

以金獎雙桶致敬殿堂金曲，又以亞伯樂14年雙桶熟成更具標誌性意義，榮獲多座IWSC、ISC國際威士忌獎項的他，以頂級西班牙Oloroso雪莉桶與高比例初次填裝美國波本桶，層層堆疊出香草蜂蜜、甜熟櫻桃的香氣與黑莓果醬的口感。
 

▲▼ 雙桶工藝,威士忌,單一麥芽,蘇格蘭,亞伯樂,金曲獎,雪莉桶。（圖／亞伯樂提供）
▲亞伯樂以金獎伯樂敬金曲，百年經典雙桶工藝，如同一首詞曲兼備的金曲，綻放最完美的層次。

▲▼ 雙桶工藝,威士忌,單一麥芽,蘇格蘭,亞伯樂,金曲獎,雪莉桶。（圖／亞伯樂提供）

▲以金獎雙桶致敬殿堂金曲，以亞伯樂14年雙桶熟成最具標誌性意義，頂級西班牙Oloroso雪莉桶與高比例初填美國波本桶完美勾兌，橫掃多座國際金獎。

舉杯金獎伯樂　聽見2024最值得摘金的聲音
為了走上頒獎台，登上最具指標性的音樂最高殿堂，讓自己的聲音能夠摘金被世人聽見，音樂人們不惜不分晝夜，用盡無數時光醞釀靈感，從創作到製作費盡無數雕琢，只為讓每一字、每一句心血，能夠完整傳遞給每一位最懂得伯樂聽見。

金曲音樂人用最神聖、敬業的方式對待音樂，才得以擁有步上最高殿堂的機會，如同亞伯樂執著百年古法工藝，儘管曠日費時，但亞伯樂從嗅桶、選桶、蒸餾、裝桶、熟成至裝瓶，仍依循酒廠傳統小批次手工生產，以不將就的講究，不斷征服市場更征服金獎最高標準，橫掃逾170面各大國際威士忌競賽獎牌。
 

▲▼ 雙桶工藝,威士忌,單一麥芽,蘇格蘭,亞伯樂,金曲獎,雪莉桶。（圖／亞伯樂提供）
▲亞伯樂遵循古法小批次手工生產，不只征服市場更征服170面國際金獎榮耀，完美致敬每一位登上金曲殿堂的音樂人。

用最獨到的伯樂眼光　開拓全台品鑑者的見識
每一年的金曲名單，除了為本年度付出心血全心創作的音樂人喝采之外，更彷彿一本最豐富的音樂指南，藉由評審老師的獨到伯樂眼光，挑選出大眾相對陌生卻充滿驚喜的聲音，不只開拓全台樂迷的見識，更預測著樂壇未來潮流方向。以伯樂眼光引領台灣樂壇發展，金曲本質與亞伯樂「越懂得・越值得」的品牌核心精神不謀而合，亞伯樂對於造酒始終有著自我獨到的堅持，從挑選品質更為上乘的桶藏開始，到對雙桶勾兌工藝的執著；亞伯樂相信，唯有懂得用別於眾人的獨到眼光審視一切，才值得見識世人從未發現過的境界。從品樂到品酒，用一杯伯樂好酒，佐搭金曲好歌，展現賞識眼光，讓亞伯樂帶著每一位品鑑者，打開屬於自己最懂的那一面。
 

▲▼ 雙桶工藝,威士忌,單一麥芽,蘇格蘭,亞伯樂,金曲獎,雪莉桶。（圖／亞伯樂提供）
▲金曲名單彷彿一本最豐富的音樂指南，藉由評審獨到伯樂眼光，引領樂壇潮流，完美呼應亞伯樂「越懂得 越值得」品牌核心精神。

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雙桶工藝威士忌單一麥芽蘇格蘭亞伯樂金曲獎雪莉桶

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