美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝「2優勢」：固定去掃貨

▲美廉社。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣的購物環境相當便利，不僅有全聯、家樂福等大型超市，還有如7-11、全家等便利商店。然而，近日有網友發現，美廉社在眾多購物場所中，似乎無明顯優勢，店面小，賣的商品也很普通，走進去賣場完全沒有購物慾望，沒想到居然還能一間接著一間開，好奇「都是誰去？」對此，內行網友點出2大優勢。

有網友在PTT發文，「沒人發現美廉社都不知道誰一直在去嗎？」相較於其他大型超市，美廉社空間小、商品種類也較少，沒有影印、提款機等服務，「一般人走進去一圈就想要出來了，完全沒有消費慾望」，而且美廉社的店面位置通常在偏遠的巷弄中，還得特別騎車去找。

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不過，在數家連鎖超市的競爭下，美廉社依然能穩定開設新店，一間接著一間開，原PO不禁好奇，「到底有誰會去美廉社消費？」

對此，有內行網友點出2優勢，即期商品很優惠、酒水種類多且便宜，「每到下午飲料優惠，很多年輕人固定準時去買」、「飲料即期品會打折，很爽」、「就真的買酒，小小一間一定有一整面貨架都賣酒的」、「我啊，有些促銷比全聯家樂福還便宜」、「即期4折超便宜」、「特價品很便宜，我都固定去收」。

也有網友分享美廉社的開店策略，「其實它的策略蠻厲害的，專門找冷門地點但有人潮的地方，價格還比超商便宜一點點」、「他就是主打貼近民眾才開得比較偏僻，機車臨停方便，想買飲料、零食、米而已的話比全聯有效率多了」。

據悉，美廉社（三商家購股份有限公司，英語：Simple Mart）是三商行經營的台灣零售商，成立於2006年。商品陳列採用類似量販店的大型貨架式，但以小店面的經營方式深入各地住宅區，在量販店、超市和便利商店間的模糊地帶找尋新的定位。體會士農工商的里民生活忙碌，注重客人購買的便利性，以變形蟲策略提高市佔率，在夾縫中尋求生存之道。

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