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國安人士將圍台軍演歸咎馬英九　賴士葆：賴清德論述才會引爆戰爭

▲▼總統賴清德、前總統馬英九。（示意圖／ETtoday資料照）

▲總統賴清德、前總統馬英九。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

近日有報導指稱，國安人士稱中共對內大量擴散「前總統馬英九批評賴清德總統「新兩國論」的談話」，有助中共意圖合理化軍演。對此，國民黨立委賴士葆15日表示，賴清德屢次言詞挑釁，中共就回敬武力挑釁，結果就是把兩岸推向戰爭邊緣，而國安人士、黨政人士從內部找敵人，獵巫馬英九為軍演的罪魁，這樣錯誤推論可憐又可悲，殊不知賴清德的兩國互不隸屬論述，才會是引爆戰爭的緣由。

賴士葆表示，中共無預警地發動「聯合利劍-2024B」軍演，這次時間雖短暫，但是留下的警惕與警訊更甚以往，大規模封鎖全台，更靠近台灣，比起五月「聯合利劍-2024A」更進化接近實戰。

賴士葆表示，今年五月，賴清德發表「兩國互不隸屬的新兩國論」，就像在兩岸間丟一顆炸彈，半年之後的國慶演說，再用中華民國包裝兩國互不隸屬的新兩國論，賴清德屢次言詞挑釁，中共就回敬軍演武力挑釁，結果就是把兩岸推向戰爭邊緣。

賴士葆指出，針對這次軍演，不具名的黨政人士、國安人士在內部找敵人，質疑馬英九不出席國慶活動還怒批賴清德「新兩國論」，認為馬英九論調與北京一致，成為陸方合理化軍演的理由，所以是這次軍演的戰犯。

賴士葆批評，這樣錯誤的邏輯推論，可憐可笑又可悲可恨，兩次軍演均源自於賴清德再三重覆論述中國大陸與台灣互不隸屬，這是道地的新兩國論，反對這樣思維的人豈只有馬英九？

賴士葆認為，賴清德不要忘記百分之四十的得票基礎，不是每個人都認同台獨工作者的主張，獵巫馬英九成為這次軍演的罪魁，殊不知賴清德根深蒂固的兩國互不隸屬論述，會是引爆戰爭的緣由。

賴士葆說，賴清德選前稱中華民國憲法是災難，所以從不尊重或遵守中華民國憲法，卻又面對憲法宣誓成為中華民國總統，中華民國成為賴清德借殼上市的工具。而賴主張兩國互不隸屬是道地違背憲法的「新兩國論」，不遵守中華民國憲法對固有疆域的規定，更不應該把大陸排除在我國領土之外，馬英九對賴清德的評論何錯之有？

最後，賴士葆強調，賴清德兩國互不隸屬的言詞挑釁，中共軍演的武力挑釁，都傷害人民的感情，都應該被譴責，更包括在內部找敵人的黨政人士。

▼ 國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

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