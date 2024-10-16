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郭智輝喊在菲蓋綠電廠　黃國昌爆「雲豹先說過」：想不到關係如此緊密

▲▼民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案　鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團總召黃國昌、立委張啓楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案，鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

新加坡向澳洲購買太陽光電，預估2030年透過海底電纜將電力輸送到新加坡；而經濟部長郭智輝也想進口綠電，昨表示尋求菲律賓或日本興建綠電電廠，經船運或海底電纜運回台灣，引發外界質疑時間與成本。立院民眾黨團總召黃國昌16日痛批，第一個提出到菲律賓的並非郭志輝，「雲豹能源」今年夏天就發過了，政府跟雲豹能源彼此之間共鳴關係，竟如此緊密。

民眾黨團總召黃國昌、立委張啓楷上午召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案，鋸箭起訴、縱放高官」記者會。針對郭智輝想「進口綠電」，尋求菲律賓或日本興建綠電電廠再運回台灣一事，黃國昌表示，一個當到經濟部長的人，沒有經過縝密的規劃評估，連不成熟政策都稱不上，現在就開始對媒體講出自己個人的奇想，移轉問題焦點。

黃國昌提及，談到菲律賓，其實第一個說出來的並不是郭智輝，因為今年夏天「雲豹能源」就發布新聞稿，說要去菲律賓成立太陽能IPP公司，「我只是非常的驚訝，私人公司要跑去菲律賓投資、有投資策略，政府跟雲豹能源彼此之間的共鳴關係，我沒想到是這樣的緊密！」

▲▼民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案　鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌指出，私人公司要到菲律賓開拓商機，自己沒有意見，但政府要去菲律賓搞這件事情茲事體大，「請問郭智輝，你的評估到底在哪裡？不成熟的東西竟然可以在外面大放厥詞，先不要講技術性問題，國安問題、價格問題、海底電纜的問題，我真的不知道郭智輝在說什麼」。

黃國昌也提到，先前總質詢詢問行政院長卓榮泰再生能源配比，風力、太陽光電各佔多少時，卓榮泰、經濟部、國發會都回答不出來，後來陸陸續續得到回函，稱2026年的11月再生能源要達到20％，主要是回應前總統蔡英文2025年達到20％是確定跳票，而2028年要到21.3％、2030年30％。

黃國昌質疑，目前再生能源狀況是10.6％，但2026年11月可以翻倍到20％，再過一年多、2028年卻只能到21.3％，接著兩年之間、2030年可以翻倍到30％，「我今天只想請教郭智輝，你曾經是一個企業的大老闆，如果你公司的企劃人員把長成這樣的發展圖發給你，請問你會不會摔報告？」

▲▼黃國昌質疑，2024年再生能源發電量10.6%，不到2年要如何達到再生能源發電量20％？（圖／民眾黨立委黃國昌辦公室提供）

「這到底是什麼速度？」黃國昌痛批，經濟部現在給出忽然超級快又超級龜速的速度，「這是哪門子施政計劃？我相信任何企業老闆看到這樣規劃，大概全部都會搖頭，這到底在寫什麼東西啊？講話都不用負責任，反應出民進黨政府的電力發展藍圖，根本是一片空白、胡說八道、亂寫一通！」

張啓楷也說，郭智輝是在打臉民進黨政府，因為民進黨說台灣的電力足夠，且如果台灣再生能源到2026年底就20%、2030年30%，「那為何要去外面買電？郭智輝是在打臉民進黨政府！」

張啓楷指出，郭智輝不只有天馬行空，還忘記了2個關鍵，就是「去菲律賓買綠電的成本與時間」，郭智輝的靈感來自新加坡要去跟澳洲買電，可是新加坡要到2030年才能買到澳洲的電，「現在才2024年，你現在談的是台灣6年後的事情嗎？」台灣當前最急迫的問題，是人民希望不要每年漲電價，光是今年就已經漲兩次了。

▲▼民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案　鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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