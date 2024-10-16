郭智輝「擬在菲國建綠電廠再送回台」　藍委：沒國安疑慮嗎？

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝昨表示，台灣需要綠電的廠商不能等，為尋找足夠的綠電，將尋求在菲律賓、日本等鄰國蓋綠電電廠，再把綠電送回台灣。對此，國民黨立委洪孟楷質疑，郭智輝要從菲律賓接綠電，以後不只松鼠、鯊魚可能也成為跳電的主因。追根究底發電量不足、能源來源僵化，把電力交在他國手中，對國安難道沒有疑慮嗎？

洪孟楷認為，郭智輝昨日一席話，要從菲律賓接綠電，讓全國人民譁然，除了打臉過去民進黨政府一再強調能源是戰略物資，且「電力及國力」，既然要把發電命脈交在其他國家手上，且菲律賓與我國並無邦交，過去政治立場也時而親美、時而親中，對比民進黨把中國大陸想成洪水猛獸假想敵，郭智輝這一席話，如果是從較藍營人士口中說出，恐怕現在已被側翼打成中共同路人，妄想把能源主導權被其他國受制。

洪孟楷說，而如果真的成真，海底電纜狀況比路網更加不確定性，距離、洋流都需要克服，難道將來有天，不只松鼠，還會出現魚群破壞電纜而造成斷電問題。這根本捨近逐遠，令人傻眼。

對於郭智輝提到，「在該國土地上請『廠商』投資綠電，未必由台電公司去蓋，但可由台電接回來，把這些綠電買回來。」洪孟楷說，難道已經有廠商神通廣大、上達天聽，偷跑前往？過去台電成本高居不下，就是國內綠電購買價格高，且簽長約。如今國內買不夠，還要政策引導國外購買？到底背後利益多少，仍然都是全民買單。

洪孟楷強調，今日經濟委員會質詢，一定許多委員輪流詢問，郭智輝想要快人快語，但忽略能源充足從來都不能靠天馬行空。不面對台灣能源不夠的問題，就一定會繼續延燒，該面對、就不能逃避。

