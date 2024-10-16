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「陰莖5公分」這體位最夠力　他親曝婚姻超幸福：老婆很滿意

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲外國一名男網友分享陰莖尺寸帶來的困擾。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男網友發文透露，自己的陰莖只有2英寸（約5公分），儘管曾經多次被女伴當面嘲笑，甚至在做愛之前遭到拒絕，但他如今擁有一段幸福婚姻，也不再在意是否雄偉，因為妻子現在非常滿意又開心。

「JackfruitSea7779」在網路論壇Reddit發文，開放好奇鄉民們詢問任何問題。他表示，自己是一名白人男性，身高5英尺10英寸（約178公分），沒有其他健康問題，睪固酮數值也很正常，但陰莖勃起時，長度只有2英寸。

「JackfruitSea7779」坦承，沒有雄偉的生殖器，導致早年約會生活非常困難，在發生性關係時「有些姿勢很難做」，也曾經極度缺乏自信與安全感。但他現在已經不再介意，因為太太非常幸福，兩人還即將迎來一對雙胞胎。

▲▼愛,性,做愛,上床。（圖／CFP）

「JackfruitSea7779」表示，「我曾經好幾次被當面嘲笑，也被一些人拒絕，但這終究是上天賜給我的，所以我盡量不讓自己被擊垮。」他發現，最好發揮的體位是傳教士，由於做愛時無法達到最佳效果，如今也變得非常擅長前戲。

有鄉民提問，是否曾經考慮接受陰莖增大手術？「JackfruitSea7779」坦言，「有的，但只要我老婆開心，我就開心。」如今，他對於身體很有自信，不再在意生殖器大小，還提醒大家「尺寸」不重要。

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