啪啪5次下體感染！女認男友「生殖器特徵害的」提告　求償結果曝

▲台中一名女子認為男友生殖器有問題，才導致她下體受傷，怒告他傷害並求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中女子小雅(化名)在交往期間，和男友發生5次性行為，因下體出現出血、感染問題，她認為是男友「勃起時生殖器向下彎曲」導致她受傷，怒告男友傷害，並向他求償6萬6千元。刑事部分經調查不起訴，民事部分由沙鹿簡易庭審理，法官認為小雅未舉證下體受傷和男友有關，判男友免賠。可上訴。

判決指出，小雅於2022年12月24日經媒人介紹，認識男子阿建(化名)，兩人隔月開始交往，並發生5次性關係，期間小雅因下體疼痛、出血或腹部疼痛，數次由男友陪同到醫院就醫，診斷出泌尿道感染、骨盆腔感染及陰道感染等問題，並由男友支付醫藥費、贈與營養品和現金5千元。

小雅提告主張，她的病情來自於阿建的生殖器問題，她無意和生殖器有問題的男人交往，阿建卻隱瞞他自己生殖器勃起時，會向下彎曲的事實，因女生的陰道結構微微向上，兩人做愛時會增加摩擦，阿建又對她採取男上女下的正位姿勢，導致她在性交後發生陰道出血、陰道疼痛、解尿疼痛、腹痛及尿失禁等症狀。

小雅認為，她因注射抗生素治療，產生嚴重暈診在廁所嘔吐、手臂注射處腫脹疼痛、身體虛弱，後續又出現心悸的情形，從和阿建交往那天到去年6月，她就因身體健康請了73小時的假，不僅工作嚴重落後，還承受身體及精神上痛苦，她要對阿健求償精神撫慰金、營養費用共6萬6千元。

全案審理時，阿建認為，沒有證據顯示小雅傷勢和性交姿勢有關，且根據一般知識，小雅下體感染和個人衛生習慣欠佳或免疫功能不良有關，但與撞擊或生殖器無關，而陰道出血往往為賀爾蒙失調或月經來潮所致，且每次就醫時，小雅都不讓他陪同進診間，也不透露問診內容，小雅傷勢是否因性交行為所致已有可疑。

阿建指出，小雅還誣告他傷害罪，也已經不起訴處分。他和小雅認識時，不可能告知自己的性器長、寬、形狀等隱私資訊，兩人交往後在情投意合下享魚水之歡，不能因小雅私密處受傷，就推斷他有傷害的動機，也無法證明是他造成的。

阿建說，他真心想和小雅交往，常送她首飾、訂製鑽戒定情，更負擔出遊花費和醫藥費，然而小雅卻表示要等他父親做對年後再結婚，是浪費時間，想「換人」、「丟包」，可見小雅無心兩人感情，僅想向他拿禮物和一些生活開銷，後來索取資源不成，心有不甘才提告。

法官認為，小雅主張遭阿建傷害，卻只提出就醫證據，並未證明這個傷害為阿建造成，因證據不足，判阿建免賠。可上訴。