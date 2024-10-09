　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

40歲男覺得陰莖「愈老愈縮水」！泌尿醫曝3原因

▲▼ 命根子,生殖器,斷根,下體。（示意圖／翻攝自pexels）

▲有些男性會覺得年齡愈大，下半身尺寸變小。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

對於男性而言，床上的表現相當重要，因此大多數男性都會關心自己的尺寸。對此，泌尿科醫師陳忠佐表示，有些男性會擔心自己「越老越細」，甚至懷疑尺寸縮水，但這其實跟3大原因有關，才會導致出現尺寸縮減的感覺。

陳忠佐近日在臉書粉專上分享，一名李姓男子今年已40出頭，隨著年齡增加，覺得自己的床事表現大不如前，尺寸似乎也隨著年齡漸長而逐漸減小，與妻子的房事大都草草了事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，陳忠佐說，陰莖的尺寸通常不會隨著年齡再變大，但不等於一定會縮小。通常男性的陰莖尺寸，在青春期發育時會達到成年狀態，隨後進入穩定期，而隨著年齡逐漸增加，尺寸也可能因為多種身體因素的影響，導致當事人出現「尺寸縮減」的感覺。

▼有些男性會覺得年齡愈大，下半身尺寸變小。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲香蕉。（圖／unsplash）

至於發生什麼事會導致陰莖外觀尺寸變化？陳忠佐整理了3項原因，分別如下：

一、睪固酮濃度下降：陳忠佐說，隨著年齡增加，男性體內的雄激素（睪固酮）濃度會逐漸降低，由於睪酮同時也具備維持男性特徵的功能，包含肌肉質量、骨密度與生殖器官健康等。因此睪固酮水平下降時，陰莖的海綿體組織可能隨之萎縮、降低彈性，導致外觀看起來略微縮減。

二、血液循環減弱：陳忠佐提到，由於年齡增長，心血管功能會逐漸下降、血管的彈性也會逐漸減弱，可能引起血液循環變化，造成陰莖血流量變小、海綿體無法完全充血，影響了勃起時的堅硬程度及大小。

三、脂肪積聚：隨著年齡增加，新陳代謝變慢，男性的恥骨周圍可能出現脂肪堆積的問題，使得部分陰莖被脂肪遮蓋。實際上陰莖的真實長度通常沒有變化，但可能被脂肪「埋」住，導致外觀尺寸變小。

此外，陳忠佐還說，脂肪積聚會影響血液循環，血液流動不通暢，容易導致勃起功能下降的問題，使陰莖勃起時無法達到最大長度與硬度。

陳忠佐建議，除了保持規律運動、正常作息，讓身體維持良好的健康狀態，也能透過積極治療，來改善尺寸的問題。常見用來增粗尺寸的植體材料包括「自體脂肪」、「玻尿酸」及「異體真皮片」等等。

陳忠佐解釋，其中的「異體真皮片」具有優異的人體相容性，不容易引發排斥反應，與患部結合後可穩定，且材質柔軟具有彈性，即使不勃起時也不會有異物感，外觀與陰莖融為一體，因此近年來在臨床上最受青睞。

ET快訊
高雄已婚高中教官　載女學生上摩鐵
台積電發布重訊　斥資37億加碼世界先進
花蓮22歲男謊報「老翁落水」　百人颱風天下溪搜救
空軍上兵打靶身亡！是家中認養獨子　母認屍淚崩：不敢讓阿嬤知道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

40歲男覺得陰莖「愈老愈縮水」！泌尿醫曝3原因

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

馬偕遭控「將強行買中資設備」！業界人士駁斥：惡意抹紅的假議題

高雄已婚教官3度載女高中生去摩鐵　他澄清：學生暑假求輔導

女性得肺癌「9成不抽菸」化妝品竟是原因　台大醫曝真相

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

外國遊客問台北101值得去嗎　一票讚「1大特點」世界罕有！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

北捷是否跟著電費調漲？總經理這樣說

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

男高中生課堂表演「電音蝌蚪」　巧妙控制音準演奏蕭邦《夜曲》

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

40歲男覺得陰莖「愈老愈縮水」！泌尿醫曝3原因

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

馬偕遭控「將強行買中資設備」！業界人士駁斥：惡意抹紅的假議題

高雄已婚教官3度載女高中生去摩鐵　他澄清：學生暑假求輔導

女性得肺癌「9成不抽菸」化妝品竟是原因　台大醫曝真相

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

外國遊客問台北101值得去嗎　一票讚「1大特點」世界罕有！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

北捷是否跟著電費調漲？總經理這樣說

賴清德拋祖國論　美國務院：台海穩定是美國根本利益

情侶地鐵車廂內忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

孔洞噴出強烈火柱！船員1秒飛天「旋轉3圈半」重摔慘死　影片曝光

女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

40歲男覺得陰莖「愈老愈縮水」！泌尿醫曝3原因

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

颶風密爾頓侵襲佛州　拜登出訪柏林延期

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

貓屍遍地！台南「數十隻毛孩」集體慘死　小奶貓也遭毒殺

Coldplay宣布：2025年發最後一張專輯！　揪台粉「淨零減碳」騎單車

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券

北台灣「階梯式降溫」最冷剩21度　一圖看降雨趨勢

不菸不酒無症狀！50歲男肺部長6公分腫瘤

外國遊客問101值得去嗎　「1大特點」世界罕有

女性得肺癌9成不抽菸　化妝品是原因

載女高中生去摩鐵　高雄教官澄清：她求輔導

靠阿滴才紅？G奶正妹YTR回應PTT鄉民

達人破解「旅日刷卡」結帳陷阱：鎮定回答用日幣

台北郵局「隱藏版自助餐」價格超佛爆紅　民眾吃不到了

更多熱門

相關新聞

啪啪5次下體感染！女告男友求償吞敗

啪啪5次下體感染！女告男友求償吞敗

台中女子小雅(化名)在交往期間，和男友發生5次性行為，因下體出現出血、感染問題，她認為是男友「勃起時生殖器向下彎曲」導致她受傷，怒告男友傷害，並向他求償6萬6千元。刑事部分經調查不起訴，民事部分由沙鹿簡易庭審理，法官認為小雅未舉證下體受傷和男友有關，判男友免賠。可上訴。

人夫GG壞不起來！幾天後突倒地　醫：差3分鐘就去了

人夫GG壞不起來！幾天後突倒地　醫：差3分鐘就去了

他痛喊「GG被磚塊砸中」斷了！醫見1詭異點：看破不說破

他痛喊「GG被磚塊砸中」斷了！醫見1詭異點：看破不說破

想要硬挺GG「最推練1部位」！醫認證：射得又高又遠

想要硬挺GG「最推練1部位」！醫認證：射得又高又遠

男友堅持「無套射外面」不會懷孕！醫曝中獎率

男友堅持「無套射外面」不會懷孕！醫曝中獎率

關鍵字：

陰莖生殖器勃起性功能泌尿科陳忠佐

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

1周愛愛幾次？醫曝「九九射精表」：大部分都無法達到

早上買10張00887「秒賺17萬元」　一票卻喊快跑

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面