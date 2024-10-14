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被賴總統點名「世界冠軍」！北科大學生陳思源奪冷凍空調金牌

▲北市學生在國際技能競賽獲得兩面獎牌。（圖／北市教育局提供）

▲陳思源（左）在國際技能競賽冷凍空調職類奪金。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

總統賴清德在今年國慶演說特別點名，4位在國際為台灣爭光的新一代年輕人，其中包括年僅20歲就讀台北科技大學的陳思源，今年9月才剛從法國里昂奪下有「技能奧運」之稱的國際技能競賽冷凍空調職類金牌。陳思源說，對冷凍空調的熱愛源自於對技術的無窮好奇，很高興能站上國際舞台為台灣爭光。

賴清德在國慶演說指出，台灣人民多元無懼，妮妃雅是世界皇后、台灣的女兒林郁婷是世界拳后，17歲的蔡昀融，用沉穩的雙手，奪得世界第一的木工榮耀；20歲的陳思源，傳承了父親的技藝，勇奪冷凍空調的世界冠軍，新一代「台灣製造」的年輕人，再一次擦亮「台灣製造，Made in Taiwan」的招牌。

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就讀北科大機電學院機電技優領航專班二年級的陳思源，去年底拿下亞洲技能金賽，取得國際技能競賽選手資格，日前不負眾望，在今年第47屆國際技能競賽冷凍空調項目，打敗英國和中國選手，為台灣蟬聯金牌。

陳思源受訪曾說，因父親從事冷凍設備相關行業，從小就習慣「動手做」技能，國中就讀技藝教育班參與技藝競賽，展開技職選手生涯。談到奪金秘訣，他說，因比賽中時間緊迫，必須先思考流程與步驟，從配管、電路控制到故障排除，考驗著選手應變和技術能力。

陳思源說，對冷凍空調的熱愛源自於對技術的無窮好奇，訓練期間多虧身邊的親友師長協助，讓自己可以克服不同階段的低潮期，「大部分的人往往將注意力放在你的成就，很少有人會關心過程中你累不累。很慶幸在奮鬥之餘，學校、老師、家人、親朋好友都在身邊不時給予鼓勵。」

北科大表示，這是北科大技優專班連續二屆拿下國際技能競賽「冷凍空調」職類金牌，顯示北科大重視實務知識及技能，為產業創新發展奠定基石。北科大身為百年學校，不僅於世界級技藝競賽發光發熱，自日治時期以來一直秉持重視實作的治學精神，全力發展實務教學與產學合作，為台灣第一所培育工業人才的學府。

北科大指出，校園位於昔日縱貫線鐵路與現今捷運的交通樞紐軸線上，附近的台北酒廠（今華山文創園區）、高砂麥酒株式會社（今建國啤酒廠），不僅是學生參觀見學的地點，也是畢業生就業的出路，學校與周遭工業產業早已緊密相依。

二戰後北科大配合政府推動建教合作教育政策，數十年來與台灣省菸酒公賣局共同開設各種建教合作專班，1952年即增設二年制化工科專班，招收高中畢業生，並由菸酒公賣局、台鹼公司、台紙公司薦送學生，為產業培養技術人才，延續了日治時期學校與生產事業合作的傳統。

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