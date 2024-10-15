秋冬「寡宿星」影響4生肖！命理師曝感情變動　1類人恐錯過機會

▲ 命理師姚本軍透露，紫微斗數中的「寡宿星」本身帶有孤獨和獨立的特質。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

命理師姚本軍透露，紫微斗數中的「寡宿星」本身帶有孤獨和獨立的特質，在今年的秋冬時節受寡宿星影響，4類生肖人在感情生活中，將會有一種與他人保持距離的傾向。

生肖牛

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寡宿星對於生肖牛的人而言，對感情的心態與動能產生較為深沉且內向的影響。在心態上，寡宿星對感情的期望較為保守，他們更傾向於內心的穩定，甚至有時會避免捲入複雜的感情關係，並希望伴侶能夠理解他們對於個人空間和情感距離的需求，並且尊重他們內在的情感節奏。寡宿星的孤獨特性也讓命主在感情中產生一種自我保護的傾向，過於害怕受傷而不敢完全打開心扉，從而導致與他人之間的情感連結較為疏離。

生肖兔

寡宿星的存在會讓生肖兔的人在面對婚姻或長期感情關係時，表現出對情感距離與獨立空間的強烈需求。在伴侶關係中，生肖兔會顯得有些冷靜甚至疏離，儘管內心仍然渴望關愛，但表現上卻不容易讓伴侶感受到需求和情感。他們更喜歡通過沉默或安靜的陪伴來維持感情。這種內向的特質導致他們在感情中變得自我保護，過度小心翼翼，害怕受傷而不敢完全打開自己，這會讓伴侶感到與他們的情感距離疏遠。

生肖豬

對於生肖豬的人，寡宿星讓他們在感情中更傾向於一種內在的安靜與獨立性，不太依賴外在的感情互動來獲取滿足，而是重視自我的情感世界和精神上的舒適感，這意味著他們在感情關係中，不會主動追求過於熱情或過度密切的關係，反而更喜歡在彼此的關係中保留一定的空間和距離。

生肖羊

對於生肖羊的人來說，感情發展的機會可能變得較為稀少，或者感情的進展顯得比較緩慢、低調。寡宿星的特質意味著在感情上會顯得不太主動，會讓外部的感情機會採取觀望態度，甚至會下意識地避免與他人建立深厚的感情聯繫，即便有潛在的感情機會出現，也可能因為害怕受傷或情感的複雜性，而選擇退縮或保持距離。

此外，在外界感情互動中將變得更加謹慎，不太容易信任他人，並且會花更多的時間去觀察對方的真實意圖，這會使得感情的進展變得緩慢，甚至容易錯失一些稍縱即逝的機會。這顆星也帶來了一種深思熟慮的特質，使得生肖羊的人在感情上不會輕易被外在的誘惑或短暫的情感吸引。他們會比較重視內在的情感價值，並且在遇到真正能觸動內心的人時，會表現出堅定的情感忠誠。

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