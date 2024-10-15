新北女師被「包腿8+9高中生」迷倒：等你們3年　對嗆網友後急關IG

▲教室示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名女教師在社群平台公開發文表示，她剛到新學校任教，意外發現8+9學生的帥氣跟魅力，「這是一個被+9精煉高中生迷到（迷倒）的老師的危險心得」。豈料，該名女師看到網友質疑後也留言反嗆，隨後將社群帳號關閉。

該名年輕女老師在threads發文表示，她這學期到新北某高職任教，工作1個月後開始察覺到8+9的魅力，「看起來很壞，相處後會發現他們非常溫柔，但是又不失男人的霸氣，真的很吸引人」。她也分享案例，有一名左小腿布滿刺青的高三男學生跟她打招呼後微笑離開，讓她覺得比近期遇到的男人都還要帥氣跟有魅力，「這是一個被+9精煉高中生迷到（迷倒）的老師的危險心得」。

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女老師發出多篇心得文表示，她仍是被+9少年迷惑的高中老師，直言15、16歲的學生都長得很好看，「老師會等你們3年的（？）。近期小腿刺青的8+9高三少年看到我都會主動打招呼，吼呦～你們知道老師心花怒放嗎」，並附上一個眼睛充滿愛心的表情符號。

對此，許多網友留言勸戒，「老師妳發這樣的文要確定耶，適合嗎」、「真的寫作看看就好，在國外教職寫出這樣的字是會被約談的」、「令人不舒服，再怎樣都是未成年，而且妳是老師」、「好噁」。該名女師也回嗆，「嘿怎樣叫適合，怎樣叫不適合？請定義」、「那你看就好，不用留言」、「不舒服看醫生喔，不是來留言耶」。

與眾多網友對嗆後，女老師也發文感嘆，網友沒有識別的能力，看到黑影就開槍，讓學大眾傳播的她感到興奮，「再來就是，也應該有更多尊重跟包容，少點批評跟指教。網路世界真真假假，或是假假假假，真的不用太認真」。然而，該名女師的說法仍不被認同，隨即將threads及IG關閉。

▼女師原文如下。（圖／翻攝threads）

