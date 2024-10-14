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打算選二類！高中生「醫生是薪水只有工程師一半的菁英」戰翻

▲新竹科學園區1日下午3時18分，因161仟伏特特高壓用戶自備設備故障跳脫，造成鄰近變電所短暫壓降。（圖／ETtoday資料照）

▲有高中生認為科技業最有前景。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在PTT發文，聽到一群高中生在閒聊，其中有人說台灣最有前景的工作是科技業，所以打算選二類。聽到同學想選三類拼醫、牙、中醫師，高中生就搖頭，「醫生就是薪水只領工程師一半的菁英」，引發議論。就有人把貼文轉PO到科技板，令大票網友都看傻。

有網友在Gossiping板問卦「高中生：醫生就是薪水只有工程師一半的（菁英）」，原文內容為一群高中生在閒聊，有一人認為台灣最有前景的工作是科技業，所以打算選二類，不用去三類多念生物。另一人則說，還是會選三類，拼拼看醫、牙、中醫，覺得台灣最好的菁英應該還是醫生。

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沒想到，打算選二類的高中生就說，「醫生喔？醫生就是薪水只領工程師一半的菁英」，看過網路論壇都說醫師累得要死又沒錢，還點名某位台大醫學系YTR也這樣說。聽得在一旁的網友不知道該說什麼，「怎反駁？」不過事後已刪文。

儘管文章刪除，但早有人將貼文轉錄至科技板（Tech_Job），話題引發議論，許多網友紛紛傻眼，「醫生自己開理論上更賺」、「這是對醫生無知還是太小看醫生了，醫生卯起來，一年一棟房絕對不是問題，只是看有沒有需要這麼拚命而已」、「醫生就是綜合CP最高」、「醫生工時是工程師一半，薪水是兩倍。」

也有人指出，「工程師要進螃蟹或是發哥，才跟醫生有得拼，其餘others的薪水都可能還輸資深R，等升V就更不用講了，再鳥的科別也贏過80%的工程師」、「不能拿醫生跟全部工程師比，要比同等級的，你能當醫生，基本上跟台清交理工差不多吧」、「不要幻想，高中生也知道爸爸最重要」、「兩條路純粹是個性選擇，錢不會是重點。」

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