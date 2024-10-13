「通知中獎詐騙」猖獗！臉書、IG最多　小資女遭騙25萬

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

警政署打詐儀表板公布詐騙手法前5名，過去較罕見的中獎通知詐騙在今年8月、9月竄升為第5名，民眾受騙報案件數分別為993件及866件，以台灣民眾慣用的社群平台Facebook、Instagram最多，民眾不可不慎！

中部一名年約20多歲林女，平時都瀏覽Instagram參加貼文抽獎活動，近期在10月初又看到抽獎廣告可以抽唱片機，林女不疑有他點擊廣告，對方事後表示：林女幸運中獎，要透過對方的網址選取禮品，捐款給愛心機構有機率得到額外抽獎機會。

事後對方表示，林女額外抽獎又得贏得16萬8888元，林女以為自己真的如此幸運，詐團偽裝的LINE客服要林女提供銀行帳戶，但稱無法撥款需要聯繫專員，對方表示：林女的帳戶「未開通第三方支付功能」要林女匯款開通才可以領獎。林女前後匯款6次約25萬，後來遭對方封鎖刪除，才驚覺遭到詐騙。

北部一名20歲陳姓男學生，9月底在IG看到網友q發布麻將桌抽獎訊息，對方稱陳男須至他們指定網購站物，並匯款至指定帳戶，就有額外的抽獎機會。陳男匯款2次2千元購買電器用品，額外抽到手機，對方稱可將手機折現，總計新台幣8萬8千元。

陳男先後匯款1萬9千元到對方指定帳戶，並依指示寄出自己帳戶提款卡、密碼，後來就與對方失去聯繫，陳男才驚覺遭到詐騙，損失1.9萬元，連帳戶也遭利用成為人頭戶。

刑事局藉此案例呼籲，網路抽獎暗藏詐騙風險，警方再三強調都是詐騙集團所為，民眾請勿理會，以免落入詐團圈套，有任何疑問歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線查詢。

►快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」 妻子報案送醫

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

