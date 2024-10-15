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台東縣府攜手民間力量　助弱勢家庭改善漏水住屋

▲縣府攜手民間單位協助修繕弱勢家庭房屋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣府攜手民間單位協助修繕弱勢家庭房屋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為改善弱勢家庭的居住安全，社會處縱谷線區社會福利服務中心主動聯繫多方資源，成功啟動「好厝邊」房屋修繕計畫，改善邱姓阿公住家破洞漏水情形。台東縣政府表示，此次計畫結合海端鄉公所、台東縣私立樂心居家長照機構、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、宏匯社會福利公益信託及中華民國大慈功德會等單位，共同募集17萬元修繕經費，並由慈濟志工協助清理環境及整理家具，全面提升居住品質，確保家中生活安全。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府持續推動可近性社會福利服務，特別注重弱勢族群的照顧，透過與民間團體的合作，實施各項課後輔導、家庭支持及育兒指導等服務計畫。社區支持系統的建立，不僅需要政府的力量，更需要民間團體的共同協力，才能有效解決有急難需求的家庭問題。此次「好厝邊」計畫正是縣府與海端鄉公所及其他合作單位攜手合作的成功案例，藉此募集資源改善弱勢家庭的居住安全，實現對弱勢民眾的照顧，對各單位慷慨捐助特別表達感謝，並希望這份愛心能夠引發更多社會大眾的共鳴，持續關懷社會上的弱勢族群。

台東縣社會處進一步說明，邱姓阿公的家庭是縱谷線區社會福利服務中心長期服務的對象之一；阿公長期臥床，仰賴兒子照顧，然兒子近年來因不明原因雙腳無力，經常跌倒受傷，現也需依賴輔具行動。

縱谷社福中心協助申請長照服務，也在社工服務過程中，發現其家中屋頂與建築結構存在嚴重的滲漏水問題，生活條件困難無力改善。社會處經由多方連結，最終由海端鄉公所、宏匯社會福利公益信託等單位協力完成了屋頂修繕、門窗更新、衛浴設施改造，並改善了室內外的環境清潔與電力供應等問題，有效解決以往室內潮濕、異味及電力不足等問題。

邱姓阿公兒子感謝表示：「因父親年邁臥床而辭去工作返家照顧，他也因雙腳無力僅能仰賴輪椅無法再外出工作，感謝縱谷社福中心與眾多單位的幫助，讓他們不用再擔心下雨天漏水的問題。」

社會處長陳淑蘭表示，縣府與鄉公所、民間單位一同發揮愛心不落人後的精神，為偏鄉注入了源源不斷的善意。每一個民間單位的參與，都為改善這些家庭的生活條件提供了實質支持，這些愛心力量不僅降低生活中的風險，還為脆弱家庭帶來了希望。

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