太魯閣7項震後復原工程6件決標　明上半年多處景點可復舊

▲地震造成太魯閣峽谷嚴重災情，太管處辦理災後復原工程招標說明會，至9月底已有6案決標。（圖／太管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震造成太魯閣峽谷嚴重災情，太魯閣國家公園管理處災後復原工程如火如荼趕辦採購，辦理7案工程總經費約2億元，自5月份起歷經多次流標、標案調整，及辦理招標說明會，隨著氣候逐漸穩定與近期努力邀標之下，至9月底已有6案決標。

太管處表示災後復建規劃採分期分區策略，並分階段推動，包含搶通、復原、以及強化，整體重建以安全永續為目標。現階段即針對太魯閣台地、長春祠、布洛灣、天祥、蘇花等遊憩區積極修繕，以恢復原狀為目標。先前因餘震、豪雨及颱風等2次災害，且中橫和蘇花公路路況的不穩定，影響廠商投標意願，發包進展受嚴重影響，所幸現已陸續發包出去，且10月初襲台的山陀兒颱風影響輕微，預估最快明年上半年可陸續完成數處景點的復舊。

7項復原工程包含太魯閣遊客中心、得卡倫步道與大禮大同林道、大清水及匯德遊憩區、崇德遊憩區及遊客中心南側邊坡、長春祠地區、九曲洞地區、布洛灣上下臺地等，主要為建物修繕、步道設施及邊坡等。然而，地震後峽谷段的景點和步道地質環境仍不穩定，復原工程並非代表安全性的提升，太管處刻正積極同步辦理委託詳細調查與評估案，自113年到120年以強化設施安全為目標，後續將會針對各景點的結構安全、預警措施及設施強化等等展開第三階段工程，之後也將確認景點步道安全方能逐步開放。

目前除了太魯閣遊客中心外，震後受災的區域仍是封閉的狀態，提醒民眾不要擅入未開放的區域，以策安全。太管處處長劉守禮指出，0403災後重建理念包含「軟體」及「硬體」。除了前述硬體的工程面之外，也包含例如復育工作、環境教育、人心撫慰、低碳旅遊等軟體推廣。

地震後周邊地區觀光產業受挫，太管處力推社區夥伴合作，從太魯閣連結到周邊社區，包括崇德、富世、新城等，推動社區小旅行、環境解說等活動，例如舉辦峽谷音樂節等，藉活動引領遊客走訪社區，以活絡在地經濟。