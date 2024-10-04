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大禹嶺至太魯閣10月交管放行時間公布　留意最遲抵達管制口時間

▲▼工務段邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表召開施工管制措施協調會。（圖／公路局提供，下同）

工務段邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表召開施工管制措施協調會。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

山陀兒颱風受到台灣地形及東北季風影響，已減弱為熱帶性低氣壓，台8線中橫公路東段於歷經0403地震及凱米颱風、山陀兒風災後，沿線搶修復建工程施工將持續推展，目前仍採分階段管制放行措施，並視後續復建工程進度來逐步放寬管制。

▲▼工務段邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表召開施工管制措施協調會。（圖／公路局提供，下同）

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台8線182.7K至184.5K長春隧道至閣口路段進出車輛分流改道示意圖。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段於9月27日按例邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表，以及相關機關單位等共同研討10月份管制措施並獲致共識，為考量梨山地區農產品上午利用台8線東段往花蓮方向運銷，以銜接天祥至閣口路段7~8時之管制放行時間，調整放寬關原~天祥(114.6k~167.7k）路段日間通行時間。

公路局指出，台8線中橫公路關原至太魯閣閣口（114k~184.5k）路段10月份（10月4日至31日）每日施工交管措施如下∶

一、關原至天祥（114.6k~167.7k）路段：

(一)交通管制區間為合歡派出所~天祥(114.6k~167.7k）。
(二)不分平日、假日，經每日朝巡排除路況達可通行條件時，於上午6時至下午16時30分，沿線視災修工區需要採機動管制交通。
(三)下午16時30分至下午18時30分以後禁止進入（只出不進）。
(四)下午18時30分至翌日上午6時實施夜間封閉管制。

二、天祥至太魯閣口(167.7k~184.5k)路段： 
(一)交通管制區間為167.7k（天祥）~184.5k（太魯閣閣口、砂卡礑隧道東口）。
(二)不分平日、假日，經每日朝巡排除路況達可通行條件時，採5個時段放行(7時~8時、10時、12時~13時、15時及17時~17時30分)，其中每日上午10時、15時之兩放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等之車輛全數放行為原則，俟排隊車流放行過後旋即封閉管制。
(三)17時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進）。
(四)18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉。
(五)另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行措施如下：
1.西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥。
2.東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮（宜蘭）。

▲▼工務段邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表召開施工管制措施協調會。（圖／公路局提供，下同）

▲▼山陀兒風災後，沿線搶修復建工程施工將持續推展。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段再次提醒往返大禹嶺至太魯閣閣口之用路人，應留意最遲抵達167.7k天祥管制點或太管處砂卡礑隧道東口管制點之時間如下：
(一）由大禹嶺至太魯閣口之用路人，最遲務必於17時前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口間17時~17時30分之最後放行時段。
(二)太魯閣前往大禹嶺之用路人，最遲務必利用位於太管處砂卡礑隧道東口管制點之15時放行時段前往大禹嶺，以避免遭遇18時30分之夜間封閉管制。

上述各管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將持續關注災況、適時搶災清坍，不排除延後或暫停之放行；另管制放行時段內，如遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，則將採機動管制措施，俟阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全。

▲▼工務段邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表召開施工管制措施協調會。（圖／公路局提供，下同）

工務單位提醒台8線中橫東段沿線於風災過後仍有多處災修工程持續進行中，敬請用路人妥為規劃行程時間，行經上述災修管制區間路段時，應於放行時段內盡速通行，避免於路途上隨意逗留駐足而徒增行車上之風險或遭逢出口管制點封閉之情形。

公路局呼籲用路人，當遇颱風、豪雨（或連續降雨）及地震過後，山區道路易有坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

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