　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新花二線受震嚴重崩塌！太管處與秀林鄉攜手投注2800萬修復

▲▼0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌。（圖／太管處提供，下同）

▲0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌，太魯閣國家公園管理處與花蓮縣秀林鄉公所攜手合作，積極展開災後修復工作。秀林鄉公所計劃於 113 年年底進行公路邊坡修復工程，為求安全及景觀的盡善盡美，經過協商太管處承諾將負擔部分的經費，全案預算共計約2,800 萬元。

▲▼0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌。（圖／太管處提供，下同）

在鄉公所正式施作之前，太管處即迅速行動，運用掛網工程對坍塌邊坡進行初步護坡作業。最初預定以帆布覆蓋以阻擋雨水沖刷，但因帆布迎風面過大容易揚起，恐有安全顧慮。太管處劉守禮處長表示為了施工人員安全及施作之便利性，改以穩妥且有效的掛網方式護坡，並由太管處保育巡查員同仁在崩塌邊坡周圍播撒草籽及種植蔓藤小苗；蘇花管理站黃瑞諒主任說：同仁們每日在懸崖邊輪班澆水促進植被生長，使致現場的竹葉草、葛藤、七里香、薜荔、構樹等原生種植物長生良好。

▲▼0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌。（圖／太管處提供，下同）

這種掛網措施不僅有效穩定了邊坡，還能顯著減少土壤侵蝕，增強植物根系的固定作用，從而提升整體護坡的有效性。簡易掛網有效初步保護土壤並促進植物生長方面的雙重作用，使得邊坡在未來更具抗災力。此外，這一方法成功爭取了鄉公所護坡工程規劃設計及正式發包施作前的寶貴時間，顯著降低了重複災害的風險，充分展現了掛網配合播種的巨大優勢及其在邊坡穩定中的重要性。

▲▼0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌。（圖／太管處提供，下同）

太管處本次階段性安全掛網計花費138 萬元，目前經過幾次豪大雨以及山陀兒颱風來襲的考驗，邊坡未再發生新的災情，確實發揮了保護功用。不僅增進用路的安全防護，更使得每日進出的在地部落居民更加安心。

本次的災修彰顯了太管處與秀林鄉公所之間密切的合作關係，平時兩個單位即相互合作，地震災後更是多方面配合，充分考慮當地居民的需求與安全，展現對地區及其居民的深切關懷與服務，締造太管處、鄉公所與部落居民三贏的局面！

ET快訊
乘客「1動作」惹怒空姐！　他錯愕喊冤：只是想再一杯
快訊／賴清德召開國安會議！　下令全面掌握中共軍演
漫威男星怒了！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣
清晨突襲宣布「圍島軍演」　陸軍事專家：實戰氛圍更濃
快訊／日圓刷2個半月最甜！　10萬台幣多換近2.5萬
快訊／盜壘失敗沒關係！大谷翔平連敲2安建功　把千賀打退場
詐10億男帶妻小來台「生活奢豪」　移民署：限期離境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動部南分署「僱用獎助」助企業青銀共榮　最高可領18萬元

培養國內新銳藝術家　「2025台南新藝獎」10位得主出爐！

三三讀書會辦蔬菜趴公益晚會　義助台南弱勢及社福機構

網路買微型電動二輪車擅自改裝鋰電池自燃起火　南消籲勿任意改裝

拍美照搶大獎！富里鄉全國攝影大賽收件倒數計時　總獎金50萬

新花二線受震嚴重崩塌！太管處與秀林鄉攜手投注2800萬修復

花蓮振興券2天領取超過8成　10 ／18最後期限逾期不補發

桃園華陵里原民活動享用五星級便當　贊助企業獲好評

2024桃園閩南語說故事比賽總決賽　成績揭曉

鍾肇政文學生活園區「文學百分百派對」　首度推出「文學食玩盒」

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

勞動部南分署「僱用獎助」助企業青銀共榮　最高可領18萬元

培養國內新銳藝術家　「2025台南新藝獎」10位得主出爐！

三三讀書會辦蔬菜趴公益晚會　義助台南弱勢及社福機構

網路買微型電動二輪車擅自改裝鋰電池自燃起火　南消籲勿任意改裝

拍美照搶大獎！富里鄉全國攝影大賽收件倒數計時　總獎金50萬

新花二線受震嚴重崩塌！太管處與秀林鄉攜手投注2800萬修復

花蓮振興券2天領取超過8成　10 ／18最後期限逾期不補發

桃園華陵里原民活動享用五星級便當　贊助企業獲好評

2024桃園閩南語說故事比賽總決賽　成績揭曉

鍾肇政文學生活園區「文學百分百派對」　首度推出「文學食玩盒」

勞動部南分署「僱用獎助」助企業青銀共榮　最高可領18萬元

緝毒專案強打「喪屍菸彈」！新竹警破獲製毒廠　市值超過1000萬

「這也太蠢了」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

八方雲集、岩漿火鍋奪紅燒組金牌　台北國際牛肉麵節完整得獎名單

雲品進駐「臺中市役所」　預售接單逾40場、訂單已達明年12月

美36歲父喝醉教9歲兒開車！　下秒被撞倒「捲進車底」

藍委籲共軍圍台軍演要克制　「民進黨應檢討為何讓國安受威脅」

「賴清德國慶演說釋出很多善意」　吳釗燮：中國無視國際看在眼裡

台61漢寶路段封閉6小時！槽車追撞大貨車滿地油漬　現場慘照曝

柯震東穿梭台北街頭帥照曝光！「私服穿搭喜好」愛Studio Doe時髦男裝

女走鐵軌戴耳機滑手機　未察覺火車靠近遭輾斃

地方熱門新聞

謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

草屯酷比親子運動公園啟用　貨櫃溜滑梯成新地標

鍾肇政文學生活園區　推出「文學食玩盒」

桃園華陵里原民活動　企業贊助五星級便當

花蓮振興券2天領取超過8成　逾期不補發

2024桃園閩南語說故事比賽總決賽　成績揭曉

網路買微型電動二輪車擅自改裝鋰電池自燃起火

新花二線受震崩塌　太管處攜手秀林鄉修復

國10橋下工程水箱車翻覆　駕駛喪命

亞洲最塞城市桃園六都最佳　市府回應了

富里鄉全國攝影賽收件倒數計時　總獎金50萬

新北偏鄉四校共學　跨校混齡分組比拚

三三讀書會辦蔬菜趴公益晚會

彰化縣政府深夜證實！火葬場終於要蓋

更多熱門

相關新聞

花蓮汙水接管率達73%　持續投注1818萬建設

花蓮汙水接管率達73%　持續投注1818萬建設

汙水下水道建設是城市進步與永續發展的重要指標，為健全城市發展之重要公共設施，花蓮縣政府積極向中央爭取經費，獲內政部核定「113年汙水下水道建設計畫」經費1818萬元，盼能持續完善花蓮地區汙水下水道系統，提升城市整體質感，提供鄉親健康優良的居住環境。

台南淹水嚴重陳怡珍盤整改善排水系統

台南淹水嚴重陳怡珍盤整改善排水系統

謝國樑再度視察新豐街深溪路口

謝國樑再度視察新豐街深溪路口

擋土牆崩落重壓野柳男3hrs！消防拆牆畫面曝

擋土牆崩落重壓野柳男3hrs！消防拆牆畫面曝

iOS 18.01更新釋出

iOS 18.01更新釋出

關鍵字：

新花二線嚴重崩塌太管處秀林鄉投注修復

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」

名下土地贈2兒！老父求扶養「被封鎖」提告討回了

8萬年一遇　紫金山大甩尾出沒全台

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面