新花二線受震嚴重崩塌！太管處與秀林鄉攜手投注2800萬修復

▲0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應0403地震造成秀林鄉「新花二線」公路邊坡嚴重崩塌，太魯閣國家公園管理處與花蓮縣秀林鄉公所攜手合作，積極展開災後修復工作。秀林鄉公所計劃於 113 年年底進行公路邊坡修復工程，為求安全及景觀的盡善盡美，經過協商太管處承諾將負擔部分的經費，全案預算共計約2,800 萬元。

在鄉公所正式施作之前，太管處即迅速行動，運用掛網工程對坍塌邊坡進行初步護坡作業。最初預定以帆布覆蓋以阻擋雨水沖刷，但因帆布迎風面過大容易揚起，恐有安全顧慮。太管處劉守禮處長表示為了施工人員安全及施作之便利性，改以穩妥且有效的掛網方式護坡，並由太管處保育巡查員同仁在崩塌邊坡周圍播撒草籽及種植蔓藤小苗；蘇花管理站黃瑞諒主任說：同仁們每日在懸崖邊輪班澆水促進植被生長，使致現場的竹葉草、葛藤、七里香、薜荔、構樹等原生種植物長生良好。

這種掛網措施不僅有效穩定了邊坡，還能顯著減少土壤侵蝕，增強植物根系的固定作用，從而提升整體護坡的有效性。簡易掛網有效初步保護土壤並促進植物生長方面的雙重作用，使得邊坡在未來更具抗災力。此外，這一方法成功爭取了鄉公所護坡工程規劃設計及正式發包施作前的寶貴時間，顯著降低了重複災害的風險，充分展現了掛網配合播種的巨大優勢及其在邊坡穩定中的重要性。

太管處本次階段性安全掛網計花費138 萬元，目前經過幾次豪大雨以及山陀兒颱風來襲的考驗，邊坡未再發生新的災情，確實發揮了保護功用。不僅增進用路的安全防護，更使得每日進出的在地部落居民更加安心。

本次的災修彰顯了太管處與秀林鄉公所之間密切的合作關係，平時兩個單位即相互合作，地震災後更是多方面配合，充分考慮當地居民的需求與安全，展現對地區及其居民的深切關懷與服務，締造太管處、鄉公所與部落居民三贏的局面！