快訊／真的開火了！　南韓軍方朝分界線以南「對應射擊」

▲南韓軍方將從21日中午起「3個戰線」同時啟動擴音設備，向北韓實施心戰廣播。此處為南韓京畿道坡州，遠處可以看到北韓的哨所和國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據南韓《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓聯合參謀本部今（15）日表示，在北韓展開爆破作業，炸毀京義線、東海線的鐵軌與連結道路後，南韓展開反制行動，朝軍事分界線（MDL）以南展開「對應射擊」。

南韓聯合參謀本部表示，北韓投入重裝備進行京義線、東海線南北連結道路的爆破作業，此次北韓的爆破行動至目前為止並未對南韓方面造成損害，「目前南韓軍方正嚴密監控北韓軍，在強化韓美之間的合作與監控的同時，維持警戒態勢。」

據悉，京義線、東海線為位於韓半島（朝鮮半島）東西兩側的縱貫鐵路，其中京義線從首爾站出發，北上行經京畿道高陽市、坡州市，進入北韓後行經開城、平壤，直到新義州，於1906年由日本興建，全長499公里；至於東海線則為江原道襄陽郡（南韓）至江原道元山市（北韓）的鐵道，於1937年通車，全長180公里，行經金剛山。

自從南北韓分裂以後，京義線、東海線鐵路南北兩側宣告中斷，至於連結南北韓兩端的道路能否開通，則被視為南北韓握手言和與合作的象徵，然而如今北韓卻單方面將被視為和平象徵的京義線、東海線鐵路炸毀，南北韓關係宣告徹底破裂。