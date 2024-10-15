韓國瑜允諾盡快協商三大人事案　潘孟安曝賴清德為一事感謝韓

▲韓國瑜接見總統府潘孟安秘書長偕同大法官被提名人一行。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（15日）率7位大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜，盼韓國瑜協調司法院大法官人事案排審。會後，潘孟安接受聯訪時透露，韓國瑜院長很客氣，也允諾盡快主持朝野協商，包含國家總預算、三大人事案盡速排入議程。潘表示，也代表總統向韓國瑜院長致謝，包含國慶典禮圓滿安排、促進兩院合作，這是全民之福。

潘孟安表示，非常感謝韓院長特別撥冗、敲定時間接待拜會，依照憲政慣例，自己陪同大法官被提名人拜會國會議長，接下來就拜會各黨團，剛剛韓國瑜院長很客氣，自己也代表總統向韓國瑜院長致謝，有關於國慶期間圓滿辦理國家慶典，特別致謝，也陪同所有大法官被提名人拜會、請益韓國瑜。

潘孟安指出，希望透過韓國瑜院長主持的朝野協商，不管是行政院提的NCC委員任期、總統府提的大法官、考試院委員等三項人事同意權，希望透過韓國瑜院長召開朝野協商，讓各黨團共同審議、排入議程。

潘孟安也透露，韓國瑜院長剛剛很熱情接待、相談甚歡，也允諾盡快主持朝野協商，讓明年度國家總預算、考試委員跟其他議案主持協商外，韓也允諾，盡快將大法官跟NCC人事案盡速排入議程。

至於藍白黨團代表都沒有來？潘孟安表示，因為表定時間就是2點到2點20分，韓院長有其他議程要主持，彼此有默契。今天也謝謝民進黨團，特別是柯建銘總召忍著腳痛陪同拜會，院長主持朝野協商後，也會擇期拜會其他黨團，這是應盡義務，也必須要照過去慣例執行。

至於總統賴清德是否特別交代，希望朝野溝通對話？潘孟安表示，總統多次強調，政黨競爭跟合作都是必然，競爭是讓彼此更精進、合作是讓國家更前進，從各政黨理念、國家進步上，相信大家心情一致，總統也特別感謝韓院長，行政、立法之間都是彼此監督讓國家進步，兩院合作才是全民之福，總統都尊重也期許好的開始。

潘孟安也補充，過去國會預算審查也不會一次就通過，這些都是民主必經的多元過程，未來朝野協商後進入實質審查，不管總預算，人事同意權還是相關法案，進入實質審查，社會才能夠進一步，這一點很重要。