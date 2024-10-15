警破全台最大大麻植栽場　幕後金主曝！狂竊電遭罰540萬

記者張君豪／台北報導

大麻近年儼然成為台灣主流毒品！全國各警察機關今年1月至9月查獲大麻成品量達1589公斤、植株9795株，與2023年全年查獲量468.20公斤爆增3倍以上；刑事局指出：台灣確存相當程度大麻需求，對比2023年及今年1月至9月查獲施用大麻人數分別為664、609人，平均每名大麻吸食者擁2.6公斤大麻毒品明顯不合理，檢警近年針對「發掘施用大麻黑數」、「阻斷大麻供應來源」，系統性、全面性的打擊大麻供需網絡。

▲行政院政務委員林明昕15日下午視察檢警掃蕩大麻毒品成果。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院政務委員林明昕15日下午到刑事局主持檢警查緝大麻毒品成果記者會，包含法務部長鄭銘謙、內政部政次馬士元、台灣高檢署檢察長張斗輝、警政署副署長李政曉、刑事局長周幼偉均與會視察警方查緝成果。





▲新竹警方破獲台灣史上最專業的大麻植栽工廠，逮捕三環幫角頭池政勳。（圖／記者張君豪攝）

新竹市刑警大隊今年5月23日破獲栽種大麻製毒工廠案件，幕後金主、竹東三環幫角頭池政勳（34歲）斥資上千萬元承租新竹縣市大型倉庫種植大麻，還擅自拆除電表封印更換電表馬達，竊電131萬度，遭台電開罰540萬元。

警方行動查扣大麻植株4519株、大麻種子1666顆、並扣押大麻膏、大麻成品、專業燈具、溫控系統、灌溉設備等證物。檢警發現：池嫌開設兩處大麻工廠擁有高度專業化的運作模式，配備控溫濕系統及專業生長燈具，警方查扣大麻植株數量亦是台灣治安史上最大宗，粗估市值高達新台幣20億元以上，並足以供應300萬人次吸食，若該批大麻成品流出，對社會治安危害嚴重。

專案小處逮捕池男及共犯8人到案，訊後依反毒品危害防制條例及組織犯罪條例移請臺灣新竹地方檢察署偵辦後，於9月16日偵結提起公訴。警政署從今年3月及9月，規劃2波全國執行肅清大麻黑數專案，並查獲涉嫌施用大麻對象計565人，未來將持續深入發掘潛藏於社會中之施用大麻族群。檢警將持續加強邊境攔檢、偵蒐跨境運輸大麻案件。

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