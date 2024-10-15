▲大法官拒交問卷，民眾黨團酸，逃得了問卷、逃不過實質審查。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（15日）率7位大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜，對此，日前發出問卷給大法官被提名人的民眾黨團表示，此舉是想營造總統府「遞出橄欖枝」的意象，但大法官被提名人們毫無擔當，竟全數躲在總統府背後拒絕交卷；黨團呼籲大法官被提名人，「不要只想逃避問題、走捷徑套關係，逃得了問卷、也逃不過實質審查」。

民眾黨立院黨團表示，今天總統府秘書長潘孟安率司法院正副院長、大法官被提名人，前來拜會立法院長韓國瑜，想營造總統府「遞出橄欖枝」的意象。

民眾黨立院黨團認為，大法官身為憲法的守護者，應具有高度法學素養、有能免於政治力干擾的獨立性格。上個月，民眾黨團已發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷，讓立委與人民皆能透過被提名人的論述，深入了解他們的理念想法與願景；遺憾的是，這些大法官被提名人們毫無擔當，竟全數躲在總統府背後拒絕交卷。如今，也只敢乖乖跟在總統府秘書長屁股後面，尋求庇護。

「一個要靠總統府幫忙喬事的大法官團隊，如何能讓人民相信，他們有任何超然獨立行使職權的可能？」民眾黨立院黨團呼籲，總統府應嚴肅思考，副院長被提名人姚立明等提名人是否真的適格適任？若只想把大法官當酬庸工具，就如同不依法編列的總預算，請韓國瑜院長安排再多和解飯、再多拜會，全是白搭。

民眾黨立院黨團敬告總統府與諸位大法官被提名人，不要只想逃避問題、走捷徑套關係，逃得了問卷、也逃不過實質審查。