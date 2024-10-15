真實版吸血鬼！32歲女罹神秘怪病　「吃蒜曬太陽會死」每天吐60次

▲南丁格爾因罹患罕見的「急性間歇性紫質症」，皮膚白皙、不能吃蒜，讓她自嘲是現實版的「吸血鬼」。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國明尼蘇達州32歲女子南丁格爾（Phoenix Nightingale）罹患罕見的「急性間歇性紫質症」，導致她的代謝紊亂，引發劇烈疼痛、偏頭痛、便秘和嚴重嘔吐。這種病症使南丁格爾對大蒜中的硫產生過敏，過量攝入甚至可能致命，讓她自嘲是現實版的「吸血鬼」。

據《紐約郵報》報導，南丁格爾的病情與傳說中的吸血鬼有諸多相似之處。她不能吃大蒜，還必須遠離陽光，膚色也非常蒼白。南丁格爾透露，她在發病時，身體會突然傳來劇痛，「這種疼痛比生孩子更痛苦，而且還會伴隨連續幾天的嘔吐」。有時，她甚至會在一天內嘔吐60次。

南丁格爾至今已經發病超過480次。由於多數處方藥都對她無效，因此南丁格爾對飲食格外謹慎，「我只吃對身體安全的食物，完全不碰大蒜和其他含硫食物，也不能吃大蒜麵包、紅葡萄、酒精和咖啡，讓外食變得十分困難」。

這種受神經系統影響的罕見疾病也被稱為「吸血鬼症候群」。在歷史上，不少患者都曾被誤認為怪物，或被附身。南丁格爾表示，她希望透過公開自己的故事，提升大眾對這種罕見疾病的認識，並幫助那些還在尋找幫助的患者。她強調，自己花了31年才確診，因此醫療系統應為那些患有神秘疾病的人提供更多支持。